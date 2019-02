Mielipide

Ensi viikonlopun luokka­kokous paljastaa, miten maailman­kuvat ovat eriytyneet jopa liittolaisten välillä

koulu- ja opiskelu­kavereiden tapaaminen osoittaa, kuinka pysyvä jälki jää yhteisistä kokemuksista ratkaisevissa elämän­vaiheissa.Vaikka yhteydenpito olisi jäänyt vuosiksi tai jopa vuosikymmeniksi vähemmälle, se ei haittaa.Keskustelua voi jatkaa siitä, mihin se jäi joskus 1980-luvulla. Vaikka aikaa on kulunut, ihmisen tapa puhua ja kuunnella sekä hänen huumorintajunsa muuttuvat hitaasti. Tietenkin tilannetta helpottavat myös yhteiset muistot ja tuttavat.lopulla Saksassa kokoontuu eräänlainen luokkakokous, kun suuri joukko poliittisia johtajia ja turvallisuuspolitiikan ammattilaisia saapuu keskustelemaan vuosittaiseen Münchenin turvallisuuskonferenssiin.Kun ensimmäinen konferenssi järjestettiin vuonna 1963, kylmä sota hallitsi ajattelua. Berliinin muurin rakentaminen ja Kuuban ohjuskriisi olivat aivan tuoretta historiaa. Euroopan jakolinja kulki keskeltä Saksaa. Eurooppa oli silloin maailmanpolitiikan huomion kohteena. Münchenin konferenssi ei ollut vanhojen tuttavien leppoisa muistelutilaisuus, vaan osallistujille sodan ja rauhan kysymykset olivat osa päivittäistä työtä. Silloiset päättäjät kartuttivat niitä yhteisiä kokemuksia, jotka sitoivat yhteen.Ydinaseiden leimaaman ajan hengestä saa yhden kuvan seuraavana vuonna ensi-iltaan tulleesta Stanley Kubrickin synkästä komediaelokuvasta Tohtori Outolempi. Vaara vaani koko ajan nurkan takana.Käytännössä kaikilla Müncheniin saapuneilla oli omakohtaisia kokemuksia toisen maailmansodan kauhuista. Ei siis ole ihme, että johtajien ilmeet olivat tuolloin vakavia.ovat muuttaneet Eurooppaa enemmän kuin 1960-luvulla uskallettiin edes toivoa. Rauha on vakiintunut, jakolinjat poistuneet ja elintaso noussut.1900-luku oli pitkään Euroopan kannalta surkea vuosisata, mutta loppua kohti tulos parani. Vapaus, yhteistyö, oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja turvallinen arki vakiintuivat osaksi eurooppalaista ajattelua.Münchenin turvallisuuskonferenssit jatkuivat, mutta niistä alkoi tulla tilaisuuksia, joissa Euroopan ja Yhdysvaltojen tärkeät vaikuttajat kävivät vakuuttamassa transatlanttisen yhteistyön voimaa.Mukaan kutsuttiin myös muita vieraita ihastelemaan valoisia tulevaisuudennäkymiä.viikonloppuna on jälleen Münchenin luokkakokouksen vuoro. Heiluri on mennyt taas toiseen suuntaan, eikä valoisaa tulevaisuutta enää hehkuteta. Entistä useampi yrittää hahmottaa, missä maailma oikein menee, ja toivoo, ettei se menisi enää huonompaan suuntaan.Sukupolvi, jota sodan arvet ja suurvaltakisa Neuvostoliiton kanssa ajoivat yhteistyöhön, on väistynyt Atlantin molemmin puolin. Eurooppalaiset ihmettelevät menoa Yhdysvalloissa ja laskevat toivonsa yksittäisten henkilöiden varaan.Puolustusministeri Jim Mattis oli turvallinen hahmo niin kauan kuin hän oli virassa. Nyt ulkoministeri Mike Pompeota mittaillaan katseella, olisiko hänestä luottomieheksi. Ehkäpä tilanne muuttuu, kun presidentti vaihtuu, toivoo moni.Paluuta vanhaan tuskin nähdään. Donald Trumpin persoonalla on vaikutusta, mutta hän kuvastaa myös yleisempää muutosta Yhdysvalloissa. Eurooppa on kaukana, ja katse on yhä useammin Kiinassa.Kun muutos vie kohti moninapaista maailmaa, jossa suurvallat käyvät kovaa kisaa vallasta, eurooppalaisten puheet arvoista ja ihmisoikeuksista voivat kuulostaa kovin pehmeiltä nollasummapelien pelaajilta. Eurooppa on myös sen verran hajanainen, ettei se saa ääntään kuuluviin tai pysty esittämään omaa suunnitelmaansa tulevasta järjestyksestä.on muuttunut eriseuraiseksi kokoontumiseksi, jossa luottamus on heikkoa eikä sopimuksille anneta suurta arvoa.Ydinasekilpa uhkaa kiristyä, kauppasodat yltyvät, eivätkä muut oikein tiedä, miten pitäisi suhtautua Müncheniin saapuvaan suureen kiinalaisvaltuuskuntaan.Suomesta turvallisuuskokoukseen osallistuu presidentti Sauli Niinistö. Monien muiden maiden edustajista poiketen suomalaiset pystyvät pitämään yllä keskusteluyhteyttä niin eurooppalaisten kollegoidensa kuin suurvaltajohtajien kanssa.Suomi myös mielellään olisi apuna, jos halua ongelmien ratkomiseen keskustelemalla ilmenisi. Voisiko apu olla muuta kuin tapaamisten isäntänä toimimista? Siihen ei vieläkään ole löytynyt vastausta.