Mielipide

Suomi, hymyjen maa

Palasin

Suomesta

Venäläisillä

kirjeenvaihtajan tehtävistä neljän ja puolen Venäjän-vuoden jälkeen Suomeen viime kesänä. Kirjaan tässä muutamia havaintojani asioista, jotka mielestäni ovat Suomessa toisin kuin ne olivat viisi vuotta sitten.Ensimmäinen järkytys oli hymy. Törmäsin siihen ensi kerran HSL:n bussin ovella Rautatientorilla, kun en saanut heti auki ostamaani mobiililippua. Kuljettaja hymyili. Sama toistui Vantaan Vaaralassa yrittäessäni näyttää huonolla menestyksellä sähköistä seutulippua.Seuraavan hymyn näin Vantaan Ikeassa, josta kävin ostamassa uuden patjan. Sekä kassalla työskennellyt nuori nainen että ostoskärryjä pihalla keräillyt nuori mies hymyilivät. Nämä yhteensä neljä hymyä jakaantuivat tasan 2–2 kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien kesken.on siis on tullut positiivinen hymymaa. On syytäkin, sillä monet asiat toimivat entistä paremmin. Porvoon Tarmolan K-kaupan tölkinpalautusautomaatti tyrmistytti ensimmäisenä: tölkit etenivät hihnalla ripeää tahtia riippumatta siitä, missä asennossa tai kunnossa ne koneessa olivat. Lisää yllätyksiä: Porvoon liikenteen bussissa langaton netti toimi ensi matkasta lähtien kuin unelma.Selvittelin mökkinaapureideni yhteystietoja Maanmittauslaitoksesta, koska suunnittelin rannan ruoppausta ja tarvitsin naapureiden suostumuksen. Kyynisin odotuksin jättämääni soittopyyntöön vastattiin viidessä minuutissa, ja hyväntuulinen miesvirkailija lateli osoitteet ja puhelinnumerot. Ilmaiseksi.Kiinteistöverolappuni olivat menneet väärään osoitteeseen ja verot ulosottoon, mutta vouti suhtautui kuin vanhaan ystävään: maksa tilipäivänä ja pistä minulle sähköposti, kun olet maksanut. Vuokratulojakin minulle oli kertynyt viideltä kuukaudelta ja olin unohtanut ilmoittaa ne, mutta verotoimistossa asioinnin jälkeen olo oli kuin psykiatrilla olisi käynyt: ei hätää, kaikki järjestyy.on tapana elämän ikävissä käänteissä lausahdella kannustavia tyyliin ”Pekka, kaikki käy vielä hyvin” ja ”no, kukaan ei kuollut”.Jotenkin on alkanut tuntua, että nämä venäläisen yhteiskunnan myönteiset piirteet ikään kuin alkavat työntyä esiin jostain suomalaisen kollektiivisen tajunnan syövereistä, suoritusyhteiskunnan kylmän ulkokuoren alta.Mutta äitini asuukin yhä kotonaan, ei yksityisessä palvelukodissa.