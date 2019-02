Mielipide

Perustuloa vastustetaan, koska työtön ei saisi olla onnellinen tai tyytyväinen

Perustuloon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

siirtyminen on yhtä välttämätöntä kuin ilmastonmuutokseen reagoiminen. Ratkaisu on vapaaehtoinen perustulo. Nyt tehty kokeilu oli silmänlumetta. Jatkossakin perustulo torjuttaneen sillä, että jos sitä ei voi maksaa kaikille, sitten ei kenellekään.Kun perustuloa maksettaisiin vapaaehtoisille, tulokset olisivat toisenlaiset. Tähänastisen tiedon perusteella on helppo nähdä, että perustulosta hyötyisivät erityisesti vajailla, satunnaisilla ja pääosin palkkiopohjaisilla työtuloilla rimpuilevat freelancerit, taiteilijat, käsityöläiset ja muut luovat ihmiset. Perustulo vapauttaisi energiaa keskittyä olennaiseen byrokratian sijaan. Se tasoittaisi tuloa ja estäisi jäämästä ajoittain tyhjän päälle.Vaikka pitkäaikaistyöttömillä tehdyn kokeilun tulokset ovat enemmän myönteisiä kuin kielteisiä, tätä puolta on haluttu selvästi vähätellä. Selkeimmin ero verrokkiryhmään näkyi hyvinvoinnin ja elämänlaadun paranemisena. Tätä puolta jälkipuinneissa ei ole korostettu ollenkaan – ei, koska tämä perustuloa vastustava kiusaajakansanosa ei omassa tyytymättömyydessään voi sallia, että työtön olisi onnellinen tai tyytyväinen.Perustulon kieltäminen samoin kuin työttömien kyykyttäminen perustuvat pelkästään sadismiin ja kateuteen.Perustulo vähentäisi mielenterveysongelmia, sillä jatkuvat selvittelyt te-palvelujen, Kelan, kassojen sekä muutosturvalautakuntien kanssa syövät valtavasti voimavaroja. Moni ihminen muuttuu juuri noista syistä kulueräksi yhteiskunnalle.Perustulo lisäisi myös rahankiertoa, kun olisi mahdollisuus hankkia muutakin kuin välttämättömimpiä hyödykkeitä.Vapaaehtoinen perustulo olisi tämän ajan portti työttömyydestä työllisyyteen.