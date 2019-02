Mielipide

Miten kertoa ilmastotuhosta?

Millä tavalla

Takaisin kysymykseeni:

Vilkaistaan

ilmaston­muutoksesta pitäisi kertoa? Tämä on vilpitön kysymykseni niin kollegoilleni kuin lukijoillekin. Kysymys on ikuista lajia, ja sitä pohditaan maailman mediataloissa.Koska ennusmerkit ovat huonot. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa jo nyt tuhoa pitkin planeettaa. Jos kasvihuonekaasujen määrää ei saada suitsittua, uhkaa ilmakehän kuumeneminen tulevaisuudessa koko maailmanjärjestystä.Useimmat varmaankin haluavat pysäyttää moisen kehityksen.Ajatus makaa Hesarinkin ilmastonmuutosjuttujen takana: edistäkäämme tuhon torjuntaa. Ja koska toimittajat eivät kykene imemään hiilidioksidia ilmakehästä, me kirjoitamme.Millä tavalla? Jotta viesti menisi maaliin ja vaikuttaisi vaikkapa kasvisyönnin lisääntymiseen ja lentomatkustamisen vähentämiseen.Lähes jokainen ilmastonmuutosta estävä keino koskettaa ihmisen arkea ja elämäntapaa. Aihe on siis herkkä.Syyllistäminen on tietysti kielletty. Moni toimittaja tietää, että aivan neutraalikin uutisteksti saatetaan vastaanottajapäässä tulkita syyllistämiseksi. Tunne aiheuttaa vastareaktion, eikä tieto mene perille. Tiedonvälitys epäonnistuu.Syyllistämisen välttämiseksi suurissa medioissa kuten HS:ssa, Ylessä ja Suomen Kuvalehdessä on tyyliksi valittu välillä jopa kuivakan asiallinen faktateksti. Toimittajat olettavat, että tietopaketin vastaanotettuaan perusjampat, -pirkot ja poliitikot osaavat kyllä tehdä johtopäätökset itse. Sitten he laittavat lanttua lautaselle lehmän asemesta.Onko tehonnut? Enpä tiedä.Vai mitä pitäisi päätellä siitä, että yhteiskunta se vain lykkää ilmastotekoja kohti vihoviimeistä rajaa? Tietoa toiminnan tarpeesta on mediassa välitetty vuosien saatossa runsain mitoin.fiktion puolelle.Elokuvantekijät ansaitsevat tulonsa herättämällä tunteita, joten heidän työkalupakkiinsa kuuluu koko ryväs negatiivisiakin tunteita. Yleisöä on järkytetty, peloteltu ja syyllistetty lukuisissa ilmastokatastrofielokuvissa. Mieleen palaa esimerkiksi The Day After Tomorrow (2004). Tunteisiin vetoavan viestinnän vaikutus tuhontorjuntaan jää niin ikään arvoitukseksi, ainakin minulle.Yksi tyylikeino kuitenkin yhdistää journalisteja ja filmimaakareita: ratkaisukeskeisyys. Onnellisen lopun hengessä rohkaisenkin vastaamaan kysymykseeni minulle Twitterissä.