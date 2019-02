Mielipide

Perustulo on myös hyvinvointia ja terveyttä

Viime viikolla

Perustulokokeilun

Sosiaaliturvan

Kokeilu

julkistettujen perustulokokeilun ensimmäisten tulosten nojalla perustulolla ei näytä olevan myönteistä eikä kielteistä vaikutusta työllistymiseen. Perustuloa kokeilussa saaneet työskentelivät suunnilleen saman verran kuin ne, jotka eivät perustuloa saaneet.Perustulon saajat arvioivat kuitenkin terveydentilansa paremmaksi, kokivat vähemmän stressiä sekä pitivät taloudellista tilannettaan ja työllistymismahdollisuuksiaan parempina kuin verrokkiryhmään kuuluneet.Kokeilu kohdistui vain kapeaan joukkoon ihmisiä, ja tulokset ovat vasta alustavia. Niissä on silti kiinnostavia aineksia.Suomalainen perustulokeskustelu on pyörinyt työnteon kannustinten ympärillä. Perustulon kannattajien mukaan perustulo kannustaa työhön paremmin kuin nykyinen sosiaaliturva. Vastustajien mielestä vastikkeeton perustulo ei kannusta vaan laiskistaa. Kokeilun alustavat tulokset vetävät maton kummankin näkemyksen alta.Kokeiluun valikoituneessa ryhmässä vailla työtä olemisen ensisijaiset syyt saattavat monien kohdalla liittyä muihin asioihin kuin riittävien taloudellisten kannustimien puutteeseen. Joukossa oli selvästi keskimääräistä enemmän pitkäaikaistyöttömiä ja vailla työkokemusta olevia nuoria. Ainakin osalle heistä pääsy edes satunnaisiin pätkätöihin voi olla käytännössä mahdotonta, olivat kannustimet kuinka hyvät tahansa.hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia mittaava aineisto ei ole yhtä luotettavaa kuin työmarkkinavaikutuksia koskeva rekisteriaineisto. Kyselyvastauksiin perustuvan tutkimuksen tuloksiin voivat vaikuttaa monet tekijät, esimerkiksi kokeilun saama julkisuus. Myös kyselytutkimuksen vastausprosentti oli melko alhainen – perustulon saajilla 31 prosenttia ja verrokkiryhmällä 20 prosenttia. Vastauksissa voi korostua perustuloon kokemuksensa perusteella myönteisesti suhtautuvien näkemys.Tulosten luotettavuutta olisi parantanut, jos sama kysely olisi tehty jo ennen kokeilun aloittamista. Silloin olisi voitu vertailla muutoksia hyvinvoinnissa sekä kokeilua edeltävään että sen jälkeiseen aikaan.Perustuloa saaneet kokivat joka tapauksessa terveytensä ja hyvinvointinsa paremmaksi ja luottivat omaan pärjäämiseensä enemmän kuin ne, jotka eivät saaneet perustuloa. Nämä tutkimustulokset ovat linjassa maailmalla tehtyjen perustulokokeilujen tulosten kanssa.Kanadassa 1970-luvulla tehdyssä Mincome-perustulokokeilussa havaittiin, että toimeentuloa koskeva varmuus vaikutti myönteisesti kokeiluun osallistuneiden terveyteen ja vähensi erityisesti mielenterveysongelmia.Samanlainen viesti välittyy Suomen perustulokokeiluun osallistuneiden julkisuudessa esillä olleista kertomuksista: ilman tiukkoja ehtoja ja monimutkaisia byrokratiakiemuroita saatu toimeentulo kohensi omanarvontunnetta, elämänhallintaa ja uskallusta yrittää.uudistamisessa vastikkeellisuus on keskeinen puolueita erottava tekijä. Vihreitä ja vasemmistoliittoa lukuun ottamatta puolueet vastustavat ajatusta vastikkeettomasta sosiaaliturvasta. Perustulokokeilun hyvinvointivaikutukset ovat kuitenkin selvä argumentti nykyistä vastikkeettomamman sosiaaliturvan puolesta.On myös kysyttävä, mikä lopulta on yhteiskuntapolitiikan päämäärä. Onko se itseisarvoinen korkeamman työllisyyden tavoittelu vai laajemmin hyvinvoinnin lisääminen?Jos päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen, perustulokokeilun tulokset ovat loistavia. Vaikka osallistujat eivät saaneet enempää rahaa kuin kontrolliryhmäkään, heidän hyvinvointinsa parani. Siihen riitti tieto siitä, että tulo on varmaa eikä sen saadakseen joudu byrokratian hampaisiin tai nöyryyttävinä pidettyjen pakkotoimien kohteeksi.Vastikkeettomuudesta huolimatta perustulon saajien työnteko ei vähentynyt suhteessa kontrolliryhmään, ja he arvioivat tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia verrokkejaan myönteisemmin. Tässä valossa sosiaaliturvan ehtojen lieventämisellä voitaisiin lisätä hyvinvointia etuuksien tasoa nostamatta.antoi vain yhtä ihmisryhmää koskevia alustavia tuloksia. Pitemmälle viety keskustelu sosiaaliturvan vastikkeellisuuden tarpeellisuudesta vaatii perustulomallien testaamista myös muihin eri työmarkkina-asemissa oleviin ryhmiin.