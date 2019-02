Mielipide

Luonnon monimuotoisuutta on turvattava rohkeasti

toiminta valtion maa- ja vesialueiden hoitajana on yhä tärkeämpää luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Viime vuoden lopulla julkistettu luontotyyppien uhanalaisuusarvio osoittaa tämän, samoin todennäköisesti myös maaliskuussa julkistettava lajien uhanalaisarvio.toimii jo nyt laajalti luonnon monimuotoisuuden hyväksi, mutta meidän on tehtävä lisää merkittäviä sitoumuksia. Suojelualueilla tehtävän suojelutyön lisäksi valtion monikäyttömetsissä monimuotoisuuteen panostetaan vuosittain yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden muodossa yli 30 miljoonan euron verran.Tämän lisäksi valtion metsiä hoitava Metsähallitus Metsä­talous oy on tehnyt uusia päätöksiä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi: lisäämme lahopuuta usein eri tavoin, osallistumme soiden ennallistamiseen ja virtavesien kunnostukseen, ja erilaisissa hankkeissa luomme uusia käytäntöjä talousmetsien uhanalaisten lajien tilan parantamiseen.Suojelualueilla luontotyyppien uusi uhanalaisarviointi painottaa muun muassa perinneympäristöjen ja lehtojen hoidon tärkeyttä. Haluamme kohdentaa luonnonhoito- ja ennallistamistoimia yhä enemmän näihin ja muihin kaikkein uhanalaisimpiin elinympäristöihin.mielletään usein taloutta ja elinkeinoelämää rajoittavaksi toiminnaksi. Kuitenkin suuri osa Metsähallituksen luonnonsuojelutyöstä edistää myös paikallis­taloutta ja -työllisyyttä: esi­merkiksi uhanalaisten perinne­ympäristöjen hoitoon maa­taloustuottajat saavat ympäristötukea, ja ennallistamistoimet edistävät muun muassa kone­yrittäjien toimeentuloa.Luontoarvojen vaaliminen on edellytys myös matkailu­elin­keinon kestävälle kasvulle. Esimerkiksi kansallispuistojen käyttöä on ohjattava entistä paremmin niin, etteivät luonto­arvot vaarannu.Sekä luontotyyppien että lajien uhanalaisuusarviointien perustana on kerätty tieto. Metsähallituksella on merkittävää osaamista ja suuri rooli luonto- ja lajikartoituksissa. Sen myötä sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen että maa- ja vesialueiden käyttö voidaan yhteensovittaa parhaalla tavalla.Yksi merkittävä kehittämiskohde on vedenalaisen meriluonnon inventointitietojen (Velmu) entistä parempi hyödyntäminen niin suojelutoimissa kuin sinisen biotalouden ja merituulivoiman vastuullisessa kehittämisessäkin.monimuotoisuuden turvaaminen vaatii myös ennakkoluulotonta ajattelua. Eri tahoilta on esimerkiksi esitetty, että Metsähallituksen euromääräistä tulostavoitetta tulisi laskea, mutta monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta voisi kuitenkin olla vaikuttavampaa, jos tulostavoitteen laskemisen sijasta yksityismetsien suojeluohjelman Metson rahoitusta lisättäisiin vastaavalla summalla. Valtiontalouden kannalta kassavaikutus olisi sama, mutta lopputulos parempi.