Mielipide

Pesänselvitys voi teettää paljon työtä

Sukulaisen

kuolemasta alkaa melkoinen virkatodistusten hankkimisrumba. Yli 90-vuotias lapseton ja naimaton tätini kuoli. Tädillä oli yhdeksän sisarusta, joista seitsemän on kuollut ja kaksi vielä elossa. Sisarusten lapsia on kymmeniä.Kun koko sukuketjusta hankitaan kaikki virkatodistukset jokaisesta asuinseurakunnasta ja väestörekisteristä, lopputuloksena on melkoinen nippu paperia. Kaikki kopioidaan, lähetetään henkilötunnuksineen ja osoitetietoineen jokaiselle, jolla on perintöoikeus, oli jaettavaa tai ei. Missä on tietosuoja?Ihmettelen myös sitä, kuinka pitkälle näitä sukuselvityksiä pitää tehdä. Kun 70-vuotias siskoni kuoli lapsettomana ja naimattomana, oikeusaputoimisto hankki vainajan vanhempien virkatodistukset vuodesta 1932 lähtien useista seurakunnista. Miksi niitä tarvittiin, kun vanhemmat olivat kuolleet 30 vuotta sitten? Tuolloin perun­kirjoitukset ja pesät oli selvitetty. Seurauksena oli vain paljon paperia, maksuja ja viiveitä. Eikö vähempi riittäisi?