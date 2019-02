Mielipide

Lumenkaatopaikka on keväällä siivoton näky

Miksi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

lumen kippaaminen mereen on huonompi vaihtoehto kuin sen kasaaminen vuoreksi lumenkaatopaikoille?Olen asunut lumenkaatopaikan vieressä 27 vuotta. Talvina, jolloin lunta on tullut enemmän kuin toivoisi, kuorma-autojen loputon virta on ollut osa elämääni. Aamut alkavat piippauksen kuuntelemisella ja illat loppuvat samoissa merkeissä. Lumikasat kasvavat vuoreksi, jota kauhakuormaaja sitten levittää lisäten kolinan ja piippauksen ääniä. Lumenkaatopaikoilla lumi sulaa hitaasti. Avo-ojat ovat täynnä ruskeaa liejua, autonrenkaita, roskaa ja likaa. Koskaan en ole nähnyt ketään siivoamassa näitä jätteitä. Kevät paljastaa näkymät irvokkaasti.Meluhaitat, vilkas kuorma-autoliikenne ja roskat eivät kuulu muuten niin rauhalliselle asuinalueelle. Lumen kippaaminen mereen ei varmasti ole ympäristöystävällistä, mutta ei se sitä ole lumenkaatopaikoillakaan asuinalueen vieressä. Lumet tulisi viedä kauemmas asutuksen keskeltä.