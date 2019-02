Mielipide

S-ryhmä julkaisi tomaattisäilykkeidensä tuottajista karun raportin, josta muut voisivat ottaa mallia

Lue Oxfamin raportti SOK:n tomaattihankinnoista kokonaisuudessaan täältä https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-people-behind-the-prices-a-focused-human-rights-impact-assessment-of-sok-co-620619

pasta­kastikkeeseen tomaattia Mutti-tölkistä vai Rainbow-säilykepur­kista?Olen tehnyt pastakastiketta kymmeniä, todennäköisesti jopa satoja kertoja. Testaamalla eri tomaattilaatuja olen todennut, että Suomessa säilyketomaatit ovat parhaita tomaatteja. Ja säilyketomaateista paras valinta ovat kokonaisena säilötyt Rainbow-tomaatit.Ne tulevat Italiasta, ja kokonaiset italialaiset tomaatit hakkaavat aina tomaattimurskan. Ne ovat makeampia, kypsempiä ja vain – tomaattimaisempia.ainoa säilyketomaatin ostaja. S-ryhmä käyttää noin viisi miljoonaa euroa vuodessa tomaattihankintoihin Italiasta.Alkukuusta SOK julkaisi raportin omista hankintaketjuistaan eli käytännössä Italian tomaattityöläisten oloista. Palkat ovat huonoja, työpäivät pitkiä ja asumisolot kurjia. Etenkin kesäisin monin paikoin maahanmuuttajien kansoittamilla tomaattifarmeilla on todella kuuma. Kaiken lisäksi järjestäytyneen rikollisuuden konnat pyörivät liepeillä.Pilottihankkeena tehty raportti on tilattu arvostetulta Oxfam-järjestöltä. Satasivuinen selvitys on hyvin seikka­peräinen.Erityisenä ongelmana raportti nostaa esiin tomaattien osto- ja myyntitavan. Aikapaineinen verkkomyynti ja -ostaminen on käytännössä huutokauppa, jossa myyjät kilpailevat keskenään siitä, kuka laskee hinnan alimmaksi.mahtuu paljon tyhjää lätinää arvoista ja vastuullisuudesta. Viherpesuun taipuvia sertifikaatteja painetaan pakkausten kylkeen, ja yritykset julkaisevat komeasti kuorrutettuja esityksiä omista arvoistaan.S-ryhmän raportti on yritysvastuun muodikkaassa sarjassa hämmästyttävän karun rehellinen. Se nojaa kirkkaaseen ajatukseen: pitkällä aikavälillä vain eettinen bisnes on kannattavaa bisnestä.Ongelmia S-ryhmän tomaatintuottajien toiminnassa on. Niitä ei kuitenkaan peitellä eikä kaunistella. Päinvastoin: raportti listaa konkreettisia tekoja, joilla tilannetta aiotaan parantaa. Samanlainen toiminta ulkopuolisine raportoijineen sopisi hyvin esikuvaksi myös muille firmoille.Ajattelin jatkossakin ostaa samaa Rainbow-tomaattia. Ainakin tiedän, mistä se on tullut, ja että ongelmia yritetään aidosti korjata.Näin odotan S-ryhmän tekevän.