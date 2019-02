Mielipide

Krooninen kipu tulee yhteiskunnalle kalliiksi

Pitkäaikainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kipu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Krooninen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kivun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kivunhoidon

kipu on kallis kansansairaus, joka kuormittaa niin kansalaisia kuin yhteiskuntaakin. Suomessa yli miljoona aikuista kärsii kroonisesta kivusta.Terveyskeskuskäynneistä yli 40 prosenttia tehdään kivun takia. Suurin osa kroonisista kivuista johtuu tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Niitä ovat muun muassa selkä- ja olkapääsairaudet, nivelrikko, vammojen jälkitilat ja tulehdukselliset reumasairaudet. Maailman terveysjärjestön (WHO) tutkimuksen ”Global Burden of Disease” mukaan alaselkäkipu on yleisin toiminta- ja työkykyä heikentävistä terveysongelmista teollistuneissa maissa.on kroonista, kun se on kestänyt yli kolme kuukautta ja ylittänyt kudosvaurion normaalin paranemisajan. Viime vuosien tieteellinen tutkimus on lisännyt tietoa kivusta ja sen hoitomuodoista.Kudos- ja hermostovauriot ylläpitävät kroonista kipua, joka muovaa aivojen toimintaa. Osalla aivomuutokset korjaantuvat kudosvaurion parantuessa, mutta osalla ne eivät palaudu. Pitkittyvän kivun taustalla on myös perimään, kudosten tulehdusärsytykseen, ympäristöön sekä psykologiaan ja persoonallisuuteen liittyviä tekijöitä.Krooniseen kipuun liittyy usein muita ongelmia, kuten ahdistusta, pelkoa, masennusta, stressiä, eristäytymistä, unihäiriöitä ja liikkumattomuutta. Pahimmillaan kipu johtaa kuolemaan, koska kroonisesta kivusta kärsivillä potilailla on tavallista suurempi itsemurhariski.Kivun pitkittymistä voidaan ehkäistä. Kivulta suojaavia tekijöitä ovat alkuvaiheen sairauden ja vamman oikea-aikainen hoito, riittävä lääkkeetön ja lääkkeellinen kivunlievitys sekä aktivoiva kuntoutus. Varhainen puuttuminen kivun pitkittymiselle altistaviin psykologisiin riskitekijöihin ja elintapoihin suojaavat kivun kroonistumiselta.kipu tulee kalliiksi. Se maksaa yhteiskunnalle vähintään yhtä paljon kuin diabetes, sydän- ja verisuonitaudit ja syöpä yhteensä. Vuonna 2017 tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat 4,3 miljoonan sairausrahapäivän syynä. Kustannukset olivat 245 miljoonaa euroa ja työkyvyttömyyseläkekustannukset 517 miljoonaa euroa.Sairauspoissaolopäivistä yli kaksi miljoonaa johtui selkäkivuista. Kelan korvaamia kipulääkkeitä vuonna 2017 käytti lähes 1,1 miljoonaa henkeä. Kelan 40 prosentin peruskorvaus niistä oli 89 miljoonaa euroa. Loput 60 prosenttia potilaat maksoivat itse. Itsehoitokipulääkkeitä ostettiin 70 miljoonalla eurolla.Kipulääkkeiden käyttö on jatkuvasti lisääntynyt, vaikka lääkehoidon teho pitkittyneessä kivussa on rajallinen syöpäkivun hoitoa lukuun ottamatta. Kalleinta on kuitenkin kivun aiheuttama ennenaikainen työkyvyttömyys. Eurooppalaisessa 15 maata käsittäneessä haastattelututkimuksessa Suomi oli kärjessä kivusta johtuneiden sairauslomapäivien määrissä. Menetetty työpanos aiheuttaa ainakin 2–3 miljardin euron vuosittaiset kustannukset.hyvä hoito edellyttää luottamuksellista hoitosuhdetta ja toimivaa hoitoketjua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Yhdeksän vuotta sitten julkaistun Valtiontalouden tarkastusviraston kuntoutuksen tuloksellisuutta käsittelevän tarkastuskertomuksen mukaan sairaanhoitopiirien hoito- ja kuntoutusketjut eivät toimi, potilaat joutuvat odottamaan tutkimuksia ja hoitoa, jatkohoito ja kuntoutus erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä katkeaa eikä lääkinnällisen kuntoutuksen osaamista ole riittävästi.Terveydenhuoltomme nykyiset toimintamallit lisäävät pitkittyneistä kivuista aiheutuvaa kärsimystä ja työkyvyttömyyttä. Kipupotilaat joutuvat odottamaan tutkimuksia, hoitoa ja kuntoutusta liian kauan eivätkä saa kokonaisvaltaista hoitoa. Kivun seurannaisoireet kuten ahdistus ja masennus jäävät usein tunnistamatta, mikä heikentää psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä lisää työkyvyttömyyskustannuksia.palvelujärjestelmän kehittäminen tulee nostaa keskeiseksi kansalliseksi terveydenhuollon kohteeksi. Päätösvalta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta on poliitikoilla. Päättäjien vastuulla on, että terveydenhuoltoon luodaan toimivat hoitoketjut ja rekrytoidaan riittävästi kivunhoitoon perehtynyttä henkilökuntaa. Meillä ei ole varaa ylläpitää järjestelmää, joka estää kipua potevien ihmisten tarvitseman hoidon.