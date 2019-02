Mielipide

Alentunut syntyvyys ei ole uhka hyvinvoinnille tai ikääntyvien toimeentulolle

syntyvyys aiheuttaa huolta yhteiskunnan kyvystä ylläpitää hyvinvointipalveluja ja kustantaa eläkkeitä. Toisin kuin yleisesti luullaan, alentunut syntyvyys ei ole uhka hyvinvoinnille tai ikääntyvien toimeentulolle.Väestöllinen huoltosuhde – työikäisten suhteellinen määrä – vahvistuu lähitulevaisuudessa, kun lasten ja nuorten määrä vähenee. Tulevaisuudessakaan työikäisten ikäluokkien pieneneminen ei muodosta vakavaa uhkaa, sillä työvoiman kysynnän kasvaessa työllisyysaste nousee ja työelämän laatu paranee.Maahanmuutto ei pitkällä aikavälillä vaikuta huoltosuhteeseen. Myös maahanmuuttajat vanhenevat ja saavat huollettavia lapsia. Nykyisellään Suomesta muuttaa pois korkeasti koulutettuja ihmisiä enemmän kuin heitä muuttaa Suomeen. Aivovuodon syiden selvittäminen ja poistaminen olisi hyvä tapa parantaa työvoiman saatavuutta.Eliniän kasvaessa eläkeikää, eläkkeiden tasoa ja eläkemaksuja on tarkasteltava kokonaisuutena. Välitöntä tai uhkaavaa kriisiä eläkejärjestelmälle ei ole näköpiirissä. Alentunut syntyvyys ei ole ongelma, sillä eläkkeet pystytään turvaamaan oikeudenmukaisilla ja kohtuullisilla muutoksilla nykyjärjestelmään. Jos järjestelmä vaatisi toimiakseen alati kasvavan maksajien joukon, se olisi pyramidihuijaus.Maailman ekologinen kantokyky on ylittynyt jo nykyisellä väkimäärällä, ja väkiluvun kasvu jatkuu. Myös keskimääräinen elintaso nousee jatkuvasti. Maapallon väkimäärän ja keski­määräisen kulutuksen kasvu ei voi jatkua loputtomiin.Ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia ongelmia ruoan tuotannolle maailmassa – myös Suomessa, kuten viime kesänä huomattiin. Myös muut ekologiset ongelmat lisääntyvät jatkossa. Väkimäärä ja kulutus on sopeutettava hallitusti ekologisesti kestävälle tasolle, tai sopeutuminen tapahtuu myöhemmin hallitsemattomasti. Maapallon, ihmiskunnan ja suomalaisten oman hyvinvoinnin kannalta pienempi määrä suomalaisia on myönteinen asia.Millaista väestöpolitiikkaa Suomessa pitäisi toteuttaa? Aidosti kestävä yhteiskunta vaatii solidaarisuutta ihmisten kesken sekä ihmisen ja luonnon välillä. Suomi on yksi maailman vakaimmista ja vauraimmista yhteiskunnista. Jos emme täällä pysty irtautumaan jatkuvaan kestämättömään kasvuun perustuvasta järjestelmästä, miten se onnistuisi muuallakaan?Väestönkasvun sijasta pitää tavoitella hyvinvointia. Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävässä yhteiskunnassa, joka ei perustu alati kiristyvään kilpailuun yksilöiden ja valtioiden kesken, on ihmisellä parempi olla.Taloudellinen epävarmuus ja ahdistus ympäristötuhoista ovat tärkeitä syntyvyyttä vähentäviä tekijöitä. Kun saavutamme ekologisesti ja sosiaalisesti tasapainoisen yhteiskunnan, syntyvyyden laskukin aikanaan pysähtyy ja väkiluku saavuttaa tasapainon alemmalla, kaikille paremmalla tasolla.