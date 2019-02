Mielipide

Aikuistenkin on aika ahdistua ilmastokriisistä

Rkp:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ongelmana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS järjesti

kansan­edustaja Eva Biaudet kysyi torstaina eduskunnan kyselytunnilla nuorten ilmastoahdistuksesta. Hän kertoi keskustelleensa nuorten kanssa ja havainneensa heidän olevan todella huolissaan tulevaisuudesta ja siitä, että päättäjät eivät pysty tarjoamaan riittävästi välineitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.Biaudet kysyi opetusministeriltä, millä tavoin koulujen ilmiöpohjaisessa opetuksessa voitaisiin panostaa siihen, että nuoret kokisivat voivansa todella vaikuttaa tulevaisuuteensa.Nuorten ilmastoahdistus on todellinen ilmiö. Meillä kotonakin kymmenvuotias on kovin huolissaan ilmastonmuutoksesta. Silti Biaudet’n kysymys oli aika hassu.Ensinnäkään tiedeperusteinen tieto ilmastonmuutoksen etenemisestä ja sen vaikutuksista maapallon tulevaisuuteen tuskin vähentää koululaisten ilmastoahdistusta. Tilanne on synkkä, ja tulevaisuus näyttää vielä synkemmältä.Toisekseen, pitääkö ahdistuksen edes vähentyä?tuntuu pikemminkin olevan se, että ilmastoahdistusta ei ole tarpeeksi. Aikuiset – ja ennen kaikkea nykyiset päättäjät – saisivat olla paljon ahdistuneempia. Ehkä se saisi heidät tekemään niitä vaikeita päätöksiä, joita ilmastokriisin pysäyttäminen edellyttää.Tästä on viime aikoina puhunut 16-vuotias ruotsalaistyttö Greta Thunberg. Koska aikuiset vähät välittävät tulevaisuudesta, Thunberg päätti tehdä samoin ja meni alkusyksystä koululakkoon. Sittemmin Thunberg on noussut ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun kansainväliseksi supertähdeksi. Koululakot ovat levinneet eri puolille Eurooppaa.torstaina Sitran ja WWF:n kanssa puolueiden puheenjohtajille ilmastotentin Sanomatalon Mediatorilla. Eduskuntapuolueet sitoutuivat tentissä yhtenä rintamana siihen, että ilmaston keskilämpötilan nousu pysäytetään 1,5 asteeseen. Se on ilahduttavaa. Mutta kun tentissä ryhdyttiin käymään läpi keinoja päästöjen vähentämiseksi, yksimielisyyttä ei enää ollutkaan.Tavoite on, mutta puolueiden tarjoamat keinot eivät riitä sen saavuttamiseen. Se on ahdistavaa – eikä sitä pysty lievittämään koulujen ilmiöpohjaisella opetuksella. Siihen auttaa vain se, että päättäjät ryhtyvät päättämään.”Te ette ole riittävän aikuisia kertomaan meille, miten asiat oikeasti ovat”, Greta Thunberg sanoi puheessaan maailman päättäjille joulukuussa YK:n ilmastokokouksessa.