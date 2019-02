Mielipide

Läheisten tapaaminen on järjestettävä lapselle turvallisissa tiloissa

Lastensuojelun

Joskus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toivon

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

asiakkaana oleville lapsille on lastensuojelulain mukaan nimettävä hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä. Lasten asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on laajat velvollisuudet. Hän muun muassa päättää siitä, ketkä voivat tavata sijaishuoltoon eli esimerkiksi perhehoitoon sijoitettua lasta ja miten tapaamiset järjestetään.perhehoitoon sijoitettu lapsi voi tavata läheisiään sijaisperheen kotona tai vaikka jonkun läheisen luona. Silloin kun tämä ei ole mahdollista, sijoittajakunnan on järjestettävä tapaamiset muulla tavalla, esimerkiksi ostamalla tapaamiseen tarkoitettu tila ja valvonta palveluntarjoajalta.Kuten vanhustenhoitoon, kilpailutukset ovat tuoneet mukanaan ongelmia myös lastensuojeluun. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on jo vuosia kilpailuttanut perhehoidossa elävien lasten tapaamiset. Monen kilpailutuksessa hyväksytyn palveluntarjoajan tilat ovat muina aikoina vanhusten käytössä, eli tiloja ei ole suunniteltu eikä varustettu lasten ja vanhempien tapaamisia silmällä pitäen. Perheille ei aina ole ollut omaa rauhallista tilaa, vaan samassa tilassa on saattanut olla useita perheitä samanaikaisesti. Tällaisessa tilanteessa tapaaminen on paitsi epämiellyttävää myös lain hengen vastaista – lastensuojelun asiakkuus on salassa pidettävää tietoa.henkilökunnan ammattitaidossa ja perehdyttämisessä on ollut puutteita. Henkilökunta ei aina tiedä, mitä valvottu tai tuettu tapaaminen tarkoittaa. Pikaopastuksen tehtävään on joutunut antamaan lasta tapaamiseen tuonut sijaisvanhempi. Tapaamisiin on otettu niihin kuulumattomia henkilöitä sosiaalityöntekijää konsultoimatta. Tapaamiseen tulevan vanhemman kunnon tarkistusta, kuten puhallutusta, on sopimuksesta huolimatta laimin­lyöty.Perhehoito on edullisin tapa järjestää lasten ja nuorten sijaishuolto. Perhehoidossa kasvava lapsi tarvitsee kaikkien lasten tavoin elämäänsä turvallisuutta, ja hänen oikeuksiensa toteutumisesta on huolehdittava. Yhteys biologisiin vanhempiin on tärkeää, ja siksi lapsen sijoittaneen kunnan pitää kantaa vastuunsa kilpailuttamiensa tapaamisten onnistumisesta.Kilpailutuksen kautta saatava säästö on hyvin lyhytnäköistä, mikäli palvelun laatua ei voida taata. Kärsijöinä ovat lapset, biologiset vanhemmat ja me sijaisvanhemmat, jotka olemme kovin voimattomia katsoessamme sivusta laadutonta kilpailutusmyllyä. Palautetta on kyllä annettu., että palveluntuot­tajilta vaaditaan sitä laatua, mitä on sovittu. Mikäli se ei toteudu, toiminta on keskeytettävä ja toteutettava jatkossa kunnassa. Lasten elämää ei voi eikä saa kilpailuttaa.