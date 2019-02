Mielipide

Vuoden urheilija vuonna 2019 on jo valittu

Urheilu­gaalaan 2020. Urheiluvuosi 2019 on ollut mainio, joten Vuoden urheilijan valinta ei ole ollut helppo ansioituneille urheilutoimittajille. Vuosi on oikeastaan ollut niin hengästyttävä, että urheilutoimittajista tuntuu kuin he olisivat itse urheilleet.Ennen kutkuttavaa loppuhuipennusta otamme muutamia poimintoja hiukan kymmenen kärjen ulkopuolelle jääneistä urheilijoista.Sija 350: Teemu Pukki. Pukki johdatti Suomen ensimmäistä kertaa jalkapallon EM-lopputurnaukseen tekemällä 20 maalia, joista ikimuistoisimmat olivat neljä maalia Italian verkkoon muhkuraisella Ratinan stadionilla.Sija 27: Pekka Rinne. Suomalaismaalivahdin torjunnat takasivat Nashville Predatorsin NHL:n Stanley Cupin voiton. Rinne teki NHL-historiaa päästämättä maaliakaan finaalisarjassa.siirrymmekin kärkikymmenikköön.Sija 10: Ilkka Herola ja Eero Hirvonen. Yhdistetyn sprinttiviestin MM-kulta oli kova saavutus.Sija 9: Ilkka Herola. MM-kulta kruunasi yhdistetyn huiman menestyksen.Sija 8: Ei jaettu. Sijalle kahdeksan ei tällä kertaa löytynyt ketään sopivaa urheilijaa.Sija 7: Hiihdon naisten viestijoukkue. Joukkue taisteli hienosti kultaa MM-kisoissa Seefeldissä.Sija 6: Kaisa Mäkäräinen. Ampumahiihdon MM-kisoista kotiin tuomisena oli takaa-ajon kultamitali.Sija 5: Krista Pärmäkoski. Vihdoin kultaa! Se tuli MM-kisojen 10 kilometrin (p) hiihdossa.Sija 4: Tero Pitkämäki. Keihäänheittäjä otti MM-Dohassa yllätyskultamitalin tuloksella 83,27.jännitys tiivistyy, sillä enää on jäljellä kolmen kärki.Sija 3: Hiihdon miesten parisprinttijoukkue. Ristomatti Hakola ja Iivo Niskanen ottivat MM-kultaa ylivoimaisella suorituksella.Sija 2: Hiihdon miesten viestijoukkue. Joukkue yllätti MM-kisoissa ottamalla kultaa, ankkurina Iivo Niskanen.Sija 1: Iivo Niskanen. MM-kultaa tuli tällä kertaa 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailussa. Kakkoseksi sijoittunut hävisi Iivolle kaksi minuuttia.Hyvät katsojat, niinhän se on, että hiihtämällä ja keihästä heittämällä kuuluu parhaat sijoitukset saada, kun 10 kilometrin juoksussa menestystä ei tullut.