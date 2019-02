Mielipide

Lakiesitys vieraslajeista sisältää vakavia riskejä

Eduskunnassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toteutuessaan

Eläinten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eläintutkimus

on käsiteltävänä lakiesitys, joka poistaisi muun muassa supikoiran, piisamin ja minkin riistaeläinten joukosta ja siirtäisi ne rauhoittamattomien lajien listalle. Tämä tarkoittaisi sitä, että näitä eläimiä voisi pyydystää ilman metsästäjäntutkintoa. Esitys poistaisi myös poikasten kanssa kulkevien emojen rauhoituksen.Esitykseen liittyy vakavia eläin- ja luonnonsuojelullisia riskejä. Mahdolliset hyödyt taas ovat toden­näköisesti hyvin pieniä. Esitys on valmisteltu puutteellisin taustatiedoin, ja se on mahdollisesti myös EU-säännösten vastainen.Esitys perustuu EU:n lainsäädäntöön, jonka mukaan jäsenmaiden tulee hoitaa haitalliseksi luokiteltujen vieraslajien kantoja. Suomea ei kuitenkaan ole velvoitettu muuttamaan olemassa olevaa käytäntöään.EU ei myöskään vaadi hävittämään lajeja, joiden kanta on jo vakiintunut Suomessa. Käytännössä se ei olisi mahdollistakaan. Sen sijaan EU edellyttää, että kantojen hoitotoimien on oltava vaikuttavia ja tehokkaita. Toinen edellytys on, että eläimet säästetään vältettävissä olevalta kivulta, stressiltä ja kärsimykseltä. EU on myös kieltänyt haitallisten vieraslajien tarhaamisen.hallitus soveltaa näitä ehtoja varsin erikoisella tavalla. Supikoiran tarhaamista jatketaan edelleen: Suomi oli ainoa maa, joka haki siihen poikkeuslupaa EU:ssa. Kysymys vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta taas on käsitetty lähinnä niin, että mitä enemmän eläimiä tapetaan, sitä vähemmän niitä on. Tämä on älyllisesti epärehellistä.Harkitsematon pyynti voi johtaa pitkällä aikavälillä jopa kantojen kasvuun ja uusille alueille leviämiseen. Herää kysymys, onko esityksen tavoitteena vieraslajien pitkäjänteinen ja tuloksellinen kannanhoito vai lyhytnäköinen politikointi.Esitys valmisteltiin ennen kuin supikoiraa ja piisamia koskeva haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelma ehti edes valmistua. Se ohittaa myös Suomen Riistakeskuksen näkemykset täysin. Keskus toi supikoiran kannanhoitosuunnitelmassaan esiin huolen metsästyksen sallimisesta maallikoille ja teki vaihtoehtoisen esityksensä kannanhoidon tehostamiseksi.lakiesitys lisäisi hyvin todennäköisesti eläinten kärsimyksiä. Riippumatta siitä, pidetäänkö metsästystä yleisesti hyväksyttävänä, on selvää, että pyynnin on tapahduttava ammattitaitoisesti. Eläin on tapettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti, mikä pyritään varmistamaan metsästäjäntutkinnolla. Eläinten pyytäminen ilman tutkintoa asettaa ne alttiiksi turhalle kärsimykselle. Tämä ei kestä eettistä tarkastelua, sillä eläimellä on oletetusta ”haitallisuudestaan” huolimatta edelleen kyky aistia, tuntea ja kokea.hyvinvointia rikkoo myös pyynnin salliminen pesintäaikana. On erittäin tärkeää rauhoittaa eläimet silloin, kun niillä on pieniä poikasia. Emostaan riippuvaisten poikasten jättäminen nääntymään nälkään, janoon tai kylmään aiheuttaa niille vakavaa kärsimystä. Esimerkiksi supikoiran kannanhoidon kannalta oleellisin pyyntiaika on kevättalvella, ei suinkaan poikasaikana.Esitys sallisi myös piisamin asutun pesän hajottamisen, vaikka piisamista ei ole Suomessa todettu olevan merkittävää haittaa. Kannanhoitoa ei missään tapauksessa tulisi toteuttaa nyt kaavaillulla tavalla.Luonnonvaraisia eläimiä koskevat päätökset voivat olla hankalia, sillä niissä on huomioitava paitsi yksittäisten eläinten hyvinvointi myös populaatioita ja elinympäristöjä koskevat kysymykset. Populaatioita arvioitaessa lähtökohtana ei kuitenkaan voi olla ajatus, jonka mukaan riistaeläimet ”kuuluvat” vain ihmiselle – ja joka on nähdäksemme merkittävästi lisännyt esimerkiksi supikoiriin kohdistuvaa vainoa.osoittaa yhä selkeämmin, että monilla eläimillä on hyvin kehittyneet mielen kyvyt. Juuri niiden vuoksi eläinten hyvinvoinnin edellytyksiä on kunnioitettava. Tämä koskee myös lajeja, joista metsästäjät eivät pidä.Lakiesitys ei turvaa luonnon monimuotoisuutta mutta aiheuttaa merkittäviä riskejä. Tästä syystä sitä ei pitäisi hyväksyä eduskunnassa. Vieraslajien kohteluun on löydettävä muita, eettisempiä keinoja.