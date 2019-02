Mielipide

Kuinka paljon kulttuuria pitää tukea? Ekonomistina en pysty määrittämään ”oikeaa” määrää, kansalaisena toivon

Kyltyyri!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kulttuuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kulttuuripalvelujen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Filosofi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kulttuurin

Kyltyyri! Kyltyyri! Tuo huuto on Suomessa syyri. Mut mikä on se kyltyyri? Kas, siinäpä pulma on jyyri.Eino Leinon runo vuodelta 1912 osuu naulan kantaan. Kulttuuria voi olla melkein mikä vain – sitä on vaikea määrittää. Kulttuuria ovat kuvataide, musiikki ja tanssi sekä teatteri ja kirjallisuus. Sitä ovat myös arvot ja uskomukset sekä käyttäytymistämme ohjaavat normit.Talouden kannalta voi kovasti pelkistäen tehdä eroa populaarikulttuurin ja korkeakulttuurin välillä. Ensin mainittu on osa ”luovaa taloutta”, joka on usein kannattavaa elinkeinotoimintaa.Jälkimmäisen taloudelliset reunaehdot ovat vaikeampia. Yksityisten mesenaattien puuttuessa kulttuuripalveluja voivat rahoittaa joko kuluttajat maksamalla niistä tai julkinen valta tukemalla niitä. Julkinen tuki on kuitenkin rajallista ja siitä kilpailee monta ottajaa. Pitäisikö julkista tukea lisätä? Mitä tehdä, kun kulttuurilaitosten kustannukset alati kohoavat? Mitkä ovat perustelut julkisen vallan kulttuurille maksamalle tuelle, jota alan toimijat kovasti toivovat kasvatettavan?on monelle tärkeä itseisarvo. Kauniisti on sanottu, että taide ei ole mikään viihdyttävä lisuke – se on meitä jumalalliseen yhdistävä napanuora, jonka ansiosta olemme ihmisiä (Nikolaus Harnoncourt). Tästä hieman elitistiseltä kalskahtavasta kannasta on kuitenkin vaikea tehdä selkeitä johtopäätöksiä. Voi toki korostaa kasvatuksen merkitystä, sillä taiteen arvostaminen on opittu mieltymys.Tärkeä julkisen tuen perustelu on huoli kulttuurin moninaisuuden säilymisestä. Klassisen musiikin ja teatterin tarjonta olisi nykyistä paljon rajallisempaa, jos sitä tuotettaisiin täysin markkinaehtoisesti. Vain hyvätuloisimmat ja intohimoisimmat kuluttajat olisivat riittävän maksukykyisiä tai maksuhaluisia. Heidän varassaan kustannuksiltaan raskaat kulttuurilaitokset eivät pysyisi hengissä. Moni on halukas maksamaan veroina siitä, että meillä ja muilla on mahdollisuus käydä oopperassa (”optioarvo”).tarjonta on osa sitä ympäristöä tai infraa, joka osaltaan vaikuttaa turismiin ja kansainvälisten yritysten sijaintipäätöksiin. Helsingin päättäjien kannattaa tukea kulttuuria, koska sen tarjonta lisää alueen vetovoimaa. Tämä on välineellinen ja kaupallinen perustelu kulttuurin tukemiselle.Musiikilla ja muilla kulttuuripalveluilla on myönteisiä vaikutuksia ihmisten mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Kulttuuripalvelut antavat ihmisille yhteisiä kokemuksia, mikä tukee yhteisöllisyyttä. Viihtyvyyttä yhteiskunnassa tukee myös korkeatasoinen arkkitehtuuri. Kirjallisuus ja teatteri edistävät empatiaa, ihmisten kykyä ymmärtää toisiaan.Kulttuurin kautta ymmärrämme itseämme ja yhteisöämme. J. V. Snellman oli oikeassa arvioidessaan, että kansakunta on rakennettava sivistyksen varaan. Mitä olisi suomalainen identiteetti ja suhde historiaamme ilman Kalevalaa, Aleksis Kiven Seitsemää veljestä tai Väinö Linnan teoksia? Kirjallisuus ja esittävä taide auttavat meitä ymmärtämään olemassaolomme perusteita.Martha Nussbaum on korostanut, että demokratia kaipaa tuekseen humanistista sivistystä ja kulttuuria. Kulttuuri on Nussbaumin mukaan talouskasvua tärkeämpää. Ihmisestä kasvaa kriittiseen ajatteluun kykenevä yksilö vain, jos koulutuksessa annetaan humanistisille tieteille ja taiteille tärkeä asema.Oma ongelmansa on, että tuen kohdentaminen on pulmallista. Kulttuuripalvelujen tuottajat kilpailevat rahoista, joiden jakamiseen soisi olevan nykyistä parempia kriteerejä. Niitä koskeviin erimielisyyksiin on tuore kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistamishanke toistaiseksi jumiutunut.yhteiskunnallisesta tärkeydestä ei ole epäilyksiä. Sen tukemiselle on päteviä perusteluja. On kuitenkin vaikea määrittää, kuinka paljon kulttuuria tulisi tukea. Siitä voi olla monta mieltä. Ekonomistina en pysty täsmentämään ”oikeaa” tuen määrää – kansalaisena toivon kulttuurin tuen säilyvän ainakin nykytasolla.Poliitikot lupaavat vaalien alla rahaa moneen suuntaan, mutta kulttuuriala on jatkossakin ahtaalla. Sen piirissä jaetaan niukkuutta. Eino Leinon runon hengessä voi kulttuurialan ahdingon pukea seuraavan värssyn muotoon:Tyyristä on kyltyyri, siks huoli maassa on syyri. Et raha loppuu jyyri, kun sitä kaipaa kyltyyri.