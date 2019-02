Mielipide

Hoitajamitoitus ei yksin korjaa palveluiden laatua

hoivakotien laatua koskeva kriisikeskustelu on eduskuntaa myöten urautunut yksinomaan hoitajamitoitukseen. Toki se on oleellista, mutta se on vain yksi laadun osatekijä.Hoivakotien laatu koostuu vanhusten ravitsemuksesta – vajaaravitsemusriskin seulonta mukaan lukien –, perus- ja terveydenhoidosta, fysioterapiasta, virkistystoiminnasta, ulkoiluttamisesta, toimitiloista, huoneista ja kalusteista, lääkäripalveluiden saatavuudesta ynnä muusta.kaikkiin tarvitaan nyt nopeasti valtakunnalliset, mitattavat ja yksinkertaiset laatu­kriteerit, joiden laadinta perustuu saatavilla olevaan tutkittuun tietoon ja hyvään kliiniseen kokemukseen. Suomessa vanhusten hoivatutkimukset ovat jääneet toistaiseksi kokonaan hyödyntämättä.Yksi laatutekijä on myös palveluntuottajan veronmaksu Suomeen. Se on otettava käytäntöön pörssiyhtiöiden tuottamissa hoivapalveluissa.Laatukriteerien laadinnassa hyödyttävät valtakunnalliset suositukset, ravitsemuksessa ja ruokapalveluissa esimerkiksi Ravitsemussuositukset ikääntyneille (VRN 2010) ja Ravitsemushoito – Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin (VRN 2010).ja sisustuksen kodinomaisuus edistää viihtymistä ja terveyttä. Ruotsalaisen väitöstutkimuksen mukaan hoiva­kotien asukkaat alkoivat syödä paremmin, kun modernit huonekalut vaihdettiin muutaman vuosikymmenen takaiseen sisustustyyliin.Suomessa tilojen kodinomaisuudessa on vielä arkkitehdeillä ja rakennuttajilla paljon parannettavaa. Nyt rakentamistakin tuntuu määrittävän hinta.valtakunnalliset laatukriteerit ovat kilpailuttamisessa tarjouspyynnön kivijalka. Ne varmistavat kilpailuttajan yhdenmukaisen tarjouspyyntöosaamisen. Ne asettavat julkisen ja yksityisen tuottajan samanarvoiseen asemaan.Tarjouspyyntöön kuuluu myös sisällyttää, miten tuottaja seuraa laatukriteerien toteu­tumista. Kilpailuttajan ja palvelun ostajan on seurattava sovittujen laatukriteerien toteutumista yllätystarkistuksin. Laiminlyönnistä seuraavista sanktioista kilpailuttaja ilmoittaa jo tarjouspyynnössä.kuuluu asiakaslähtöinen vanhusten hoiva. Vanhukset ovat voima­vara, eivät kuluerä.Hoivapalveluiden laadusta vastaa julkinen terveydenhoito. Niiden toteutumista ei voi jättää voitonhakuisten pörssiyhtiöiden varaan.Jokainen vanhus ansaitsee arvokkaan hoidon kotona sekä palvelu- ja hoitokodeissa tulo­tasosta riippumatta.