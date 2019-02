Mielipide

74 pendelöijän vetoomus VR:lle: Meidän lisäksemme jatkuvasta myöhästelystä kärsivät perheemme, työnantajamme,

VR

ja junaliikenne ovat olleet viime viikkoina otsikoissa lähes päivittäin. Valitettavasti tosiasia on kuitenkin se, että tammikuun pakkaset ja runsas lumentulo ovat olleet vain jäävuoren huippu junaliikenteen ongelmissa.Me allekirjoittaneet matkustamme Tampere–Helsinki-väliä työmatkanamme, osa joka arkipäivä, osa muutaman kerran viikossa. Monella on kokemusta tästä jo yli 20 vuoden ajalta.Näin olemme nähneet, että parin viime vuoden aikana aikatauluissa pysymättömyyttä on ollut enemmän kuin pysyvyyttä. Tavallisimmin myöhästelyt ovat olleet 15 minuutin luokkaa matkaa kohden, mutta tunninkaan myöhästelyt eivät ole enää harvinaisia. Tästä kertyy viikossa, kuukaudessa ja vuodessa jo valtava määrä minuutteja.Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos haluaa olla aamuyhdeksältä palaverissa Helsingissä, Tampereelta on lähdettävä kuuden junalla aamulla. Ja jos haluaa olla takaisin Tampereella kuudelta illalla, on varmuuden vuoksi lähdettävä kolmen junalla Helsingistä.Jos varaa joka päivä kaksi ylimääräistä tuntia matkantekoon jo sen olemassa olevan kolmen tunnin lisäksi, on se aika kohtuutonta.Tästä tilanteesta kärsivät meidän lisäksemme perheemme, työnantajamme, työtoverimme, lastemme hoitajat ja harrastusten vetäjät. Koska meitä pendelöijiä on päivittäin satoja, tämä tarkoittaa tuhansia ihmisiä.Eikä pidä unohtaa myöskään myöhästymisen aiheuttamia kansantaloudellisia vaikutuksia, kun täysi junallinen työssä käyviä henkilöitä (noin 700) viettää junassa esimerkiksi tunnin ylimääräistä aikaa.VR:n tulos paranee jatkuvasti, ja matkustajien määrä kasvaa. Se on hieno asia, mutta toivomme, että nyt kiinnitettäisiin huomiota myös laatuun ja aikatauluissa pysymiseen. Me VR:n ”kanta-asiakkaat” maksamme tästä huvista 400 euroa kuukaudessa, siis tuhansia euroja vuodessa. Kaiken lisäksi VR:n maksamat korvaukset myöhästymisestä kiertävät yleensä kausilipulla matkustavat, sillä yksittäisen matkan korvaussumma jää alle neljän euron, jota ei makseta ollenkaan.Me olemme niitä päättäjien kaipaamia toivekansalaisia, jotka matkustamme työn perässä, vaikka se vaatiikin jatkuvaa joustamista, rahaa ja aikaisia aamuherätyksiä.Arvoisat päättäjät: Tunnin junayhteys on unelmamme. Tässä kohtaa pitäisi kuitenkin panna kaikki resurssit siihen, että välin pystyisi luottavaisesti taittamaan edes siinä luvatussa tunnissa ja 33 minuutissa. Tämä ei liene mahdoton tavoite.