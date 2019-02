Mielipide

Näkymätön ministeri

Ranskalai­sittain

Mattilan

Nykyisessä

ilmaistuna ”kaikki” poliitikot puhuvat näinä aikoina kahdesta asiasta: sotesta – jonka läpimeno nykyisessä eduskunnassa on aina vain epävarmempaa – ja vanhusten hoivan kurjasta tilanteesta.Tai ainakin melkein kaikki. Yksi ministeri on suunnilleen koko ministeriaikansa ollut hiljaa, vaikka akuutit asiat ainakin sivuavat hänen toimialaansa, sosiaali- ja terveysministeriötä.Vaan moniko muistaa sosiaali- ja terveysministerin nimen?Nykyinen sosiaali- ja terveysministerihän on Pirkko Mattila.Entä mikä onkaan hänen puolueensa? Ei, hän ei ole enää perussuomalaisten edustaja. Hän kuuluu sinisiin.puoluekantaan on helppo muistisääntö: kun perussuomalaiset jakautui kahtia, kaikki perussuomalaisista valitut ministerit loikkasivat sinisiin.Syynä saattoi tietysti olla se, että Jussi Halla-ahon ja hänen hengenheimolaistensa kaappaamasta perussuomalaisista tuli leimallisesti ulkomaalaisvastainen puolue.Toinen mahdollinen syy on raadollisempi: perussuomalaisiin jääminen olisi tiennyt lähtöä hallituksesta saman tien, ei vasta ensi kevään vaalien jälkeen.Perussuomalaisten perustajan, ulkoministeri Timo Soinin (sin) oppi-isä Veikko Vennamo kutsui aikoinaan silloisesta Smp:stä irtaantuneita ”seteliselkärankaisiksi”.Milläköhän nimellä isä-Vennamo kutsuisi näitä nykyisiä sinisiä ministereitä?hallituksessa on sosiaali- ja terveysministeriössä kaksi ministeriä kuten monesti aiemminkin. Perhe- ja peruspalveluministerinä oli ensin Juha Rehula (kesk) ja nyt hallituksen jälkikauden Annika Saarikko (kesk).Mattila taas tuli ministeriksi kesken hallituskauden, kun edeltäjä Hanna Mäntylä (sin) lähti asiantuntijaksi Euroopan neuvoston sihteeristöön.Sosiaali- ja terveysministeriön ministerien välisessä työnjaossa sote kuuluu peruspalveluministerille. Saarikko onkin ollut huomattavasti enemmän julkisuudessa kuin Mattila.Hallituksessa on kuitenkin tapana, että samassa ministeriössä toimivat ministerit seuraavat myös naapurin tonttia.Eikä ministerien välinen työnjako kaikkia ole hidastanut. Paula Risikko (kok) oli muistaakseni aktiivinen sote-asioissa, oli hän sitten sosiaali- ja terveysministeri tai peruspalveluministeri.