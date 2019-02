Mielipide

Yhteiskunnallinen yritys voi panostaa laatuun

Maamme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhusten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kunnat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erinomainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteiskuntavastuullisissa

vanhustenhoito on viheliäisen ongelman äärellä. Sen ratkaiseminen vaatii usean eri tahon yhteistyötä ja päivänpolitiikasta irrallista päätöksentekijöiden, vanhustenhuollon johdon ja henkilöstön sekä asiakkaiden kohtaamista.Vanhustenhoitoa tulee parantaa kokonaisuutena, jossa panostetaan samanaikaisesti niin terveyden ja hyvinvoinnin ennalta ehkäiseviin toimiin, kuntoutukseen ja kotihoitoon kuin palveluasumiseenkin.Asiakkaan kokemus hoidon laadusta syntyy palvelutalojen, hoivakotien ja kotihoidon arjessa. Avainasemassa ovat näissä yksiköissä työskentelevä henkilöstö, esimiehet ja johto. Riittävät ja oikein kohdennetut henkilöstöresurssit ovat tärkeitä, mutta viime kädessä hoidon laadun ratkaisevat henkilöstön ja johdon asenne ja arvot.hoivapalveluita tuottavat Suomessa kunnat ja yksityinen sektori, johon kuuluvat yritykset ja järjestöt. Kuntien tuottamien palveluiden osuus on noin 70 prosenttia ja yksityisiltä ostettujen osuus noin 30 prosenttia. Palveluiden järjestäminen ja palveluiden sisällön ja laadun määrittely on kuitenkin kuntien vastuulla. Kuntien ja valvontaviranomaisten on varmistettava, että vanhustenhuollossa noudatetaan hyvän hoidon periaatteita.Vanhustenhuollon ongelman ratkaisu vaatii toimia, joista osaan on mahdollista ryhtyä heti mutta osa vaatii yli hallituskausien ulottuvaa pitkän aikavälin suunnitelmaa.voivat jo nykyisenkin hankintalain nojalla käyttää ostopalveluissaan yhteiskuntavastuullisten yritysten kriteereitä. Tarjouspyyntöihin on mahdollista kirjata vähimmäisvaatimuksena, niin sanottuna pakollisena kriteerinä, yhteiskunnallisen hyvän tekeminen, toiminnan läpinäkyvyys ja uusien palvelumallien kehittämisvelvoite.Tällöin tarjouskilpailuun hyväksytään mukaan ainoastaan ne tarjoajat, jotka ratkovat yhteiskunnallisia ongelmia ja käyttävät osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen, oman toimintansa laadun parantamiseen ja asiakkaiden tarpeet entistä paremmin huomioivien uusien toimintamallien luomiseen.Viime aikoina paljon puhuttu henkilöstömitoitus voidaan niin ikään kirjata pakollisiin vaatimuksiin jo nyt, vaikka laki ei sitä vielä vaadi. Henkilöstömitoitus on yksi toiminnan kulmakivistä, mutta hyvää hoitoa se ei vielä takaa.Etukäteen asetettavat laatukriteerit ovat ennakoivaa laadunvalvontaa. Myöhemmin toiminnan ollessa käynnissä niitä voidaan käyttää vanhustenhuollon arvioinnissa.ja toistaiseksi ainutlaatuinen esimerkki vanhusten asumispalveluiden hankinnasta on Tampereen kaupungin viime vuonna tekemä kilpailutus.Kaupunki osoitti asumispalveluiden kohteeksi kaksi Koukkuniemessä sijaitsevaa kiinteistöä. Palveluntarjoajille kaupunki asetti vähimmäisvaatimuksina muun muassa sen, että tarjoajan ensisijainen tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Yrityksen edellytettiin myös harjoittavan vastuullista liiketoimintaa. Lisäksi vaatimuksena oli rajoitettu voitonjako siten, että yritys käyttää suurimman osan voitostaan liikeideansa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen.Ne tarjoajat, jotka osoittivat pystyvänsä täyttämään nämä kriteerit, etenivät vertailuun, jossa tarjousten laatu vaikutti 50 prosenttia ja hinta 50 prosenttia sijoitukseen. Tarjouskilpailun pohjalta kaupunki valitsi kohteisiin kaksi yhteiskuntavastuullisesti toimivaa yritystä, jotka ovat sitoutuneet vanhusten asumispalveluiden kehittämiseen.Hankinnasta on saatu hyviä kokemuksia: vanhukset ovat voineet asua kohteissa turvallisin mielin, kaupunki on saanut vastuulliset toimijat kumppanikseen ja kilpailussa voittaneet yritykset toteuttavat niin yhteiskunnallista tehtäväänsä kuin kannattavaa liiketoimintaakin.yrityksissä vanhustenhuollon laatu ja taloudellinen tehokkuus eivät sulje toisiaan pois.Tällainen lähestymistapa voisi olla yksi vaihtoehto vanhustenhoidon laadun parantamiseksi. Samalla se voisi luoda uudenlaisia vanhustenhuollon palvelumalleja kaikissa muissakin maamme kunnissa.