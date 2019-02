Mielipide

Lemmikkikoiran kävelyttäminen Teheranissa olisi melkein yhtä uskaliasta kuin naisen käveleminen kadulla ilman

Tuttavani

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuttavani

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tammikuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltojen

lähetti kuvan koiranpen­nusta, nappisilmäi­sestä kultai­sestanouta­jasta.”Tässä on Buddy. Taidan adoptoida sen.”Asiaan liittyi eräs ongelma. Buddya ei oikein voinut ulkoiluttaa.asuu Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Siellä ei koiria juuri näe. Islamilaisen tasavallan pappisjohto pitää koiria uskonnon perusteella epäpuhtaina eläiminä ja niiden pitämistä lemmikkinä länsimaisena hapatuksena.Paimen- ja huumekoirat ovat asia erikseen. Joillain on lemmikkikoiriakin, mutta niiden kävelyttäminen kadulla ei tule kyseeseen. Se olisi melkein yhtä uskaliasta kuin naisen käveleminen kadulla ilman huivia hiustensa suojana.Koirien on kuitenkin pakko päästä ulos. Omistajat vievät niitä iltaisin Teheranin syrjäisempiin ja hiljaisempiin puistoihin. Silloinkin on syytä olla varuillaan.”Jos perinteinen persialainen, oikein islamilainen tyyppi näkee ja suuttuu, hän voi soittaa poliisit”, tuttavani selitti.Se saattaisi tietää koiran takavarikoimista ja sakkoja.lopussa, pari viikkoa tuttavani viestin jälkeen, Teheranin poliisipäällikkö ilmoitti, että koirien ulkoiluttaminen ja kuljettaminen auton penkillä kielletään ”ankarien poliisitoimien” uhalla. Hän perusteli, että koirat saavat aikaan pelkoa ja levottomuutta. Uutinen sai huomiota myös kansainvälisissä tiedotusvälineissä.Olin ymmälläni. Mikä tässä oli uutta?”Nyt se kai vain on viimein kirjattu lakiin, niin että viranomaiset voivat koiran nähdessään tehdä ihan mitä lystäävät”, tuttavani arveli.Samalla muistin tiedustella, päätyikö hän pitämään Buddyn.Ei. Mutta se ei johtunut koirakiellosta vaan Donald Trumpin aiheuttamasta epätoivosta.irtautuminen Iranin ydinohjelmaa säätelevästä sopimuksesta ja sitä seurannut talouspakotteiden palauttaminen ovat nostaneet hinnat pilviin ja ajaneet iranilaiset ahtaalle. Lähes kaikki koulutetut kaupunkilaiset toivovat pääsevänsä pakenemaan arjen jatkuvaa kurjistumista ulkomaille.Tuttavani uskoo saavansa opiskelupaikan Lontoosta ensi syksyksi, mutta eläinlääkäri kertoi hänelle, että vaadittavia lupia koiran tuomiselle Iranista Britan­niaan on liki mahdoton saada.”Olisi tehnyt liian kipeää luopua siitä vasta syksyllä. Siksi luovuin heti.”