Mielipide

Valtion rahoittama rakentaminen parantui

Pääministeri

Jätin

Suosittelin

Julkisessa

Juha Sipilä (kesk) kutsui minut vuoden 2016 lopussa selvittämään valtion rahoittamia rakennushankkeita, etenkin niiden ­aikataulu- ja kustannusongelmia. Toimeksianto edellytti selkeitä suosituksia asioiden korjaamiseksi.Taustalla olivat ongelmat Länsimetrossa. Samanlaisia pulmia oli esiintynyt kehäradan ja Musiikki­talon rakennushankkeissa.Selvitystyöhön päätettiin ryhtyä, kun hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta sai Olympiastadionin peruskorjauksen lisärahoitushakemuksen. Stadionin peruskorjaus oli aloitettu vuonna 2013. Sille oli asetettu ohjausryhmä, jonka päätehtävä oli valvoa, että hanke toteutuu sille annetussa 209 miljoonan euron budjetissa. Neljä vuotta työskenneltyään ohjausryhmä pyysi lopulta – puheenjohtajavaihdoksen jälkeen – hankkeelta asiaa koskevaa selvitystä. Selvityksen sijaan tuli lisälasku, 52 miljoonaa euroa.raporttini maaliskuun 2017 lopussa, ja tein siinä yksitoista suositusta. Olen sen jälkeen seurannut noiden suositusten toimeenpanoa, kuten hyvään hallintoon kuuluu.Selvitysteni mukaan valtion ”oma” rakentaminen, kuten väylien ja kiinteistöjen rakennushankkeet, on 2010-luvulla hoidettu varsin hyvin. On pysytty sekä aikatauluissa että budjeteissa. Enemmän ongelmia on rakennushankkeissa, joissa valtio on osarahoittaja – muut rahoittajat ovat yleensä kaupunkeja.Jotkin hankkeet ovat toki onnistuneetkin. Tampereen rantatunneli valmistui puoli vuotta etuajassa ja hivenen alle kustannusarvion.Keskeisin ehdotukseni oli, että valtion rahoitusosuus pitää määritellä sekä enimmäisprosenttiosuutena että euromääräisenä kattona. Pääministeri Sipilä sanoi, että näin tullaan tekemään.Raporttini jättämisen jälkeen on aloitettu yhteisrahoitteinen Tampereen monitoimiareenan rakennushanke. Siinä lyötiin lukkoon vain valtion rahoituksen määrä, 18 miljoonaa euroa, ei enimmäisprosenttia. Myöskään stadionhankkeen lisärahoituksen yhteydessä valtion rahoituksen enimmäismäärää ei lyöty lukkoon. Hankkeen tuntien uskon, että isohkoja lisälaskuja on tulossa.Esitin, että valtio nimittää yhteisrahoitushankkeiden johtoelimiin riittävin valtuuksin huippuasiantuntijat, jotka tuntevat sekä rakentamista että rahoitusta. Toivon, että muut rahoittajat tekevät samoin.raportissani niin sanotun allianssimallin laajamittaista käyttöönottoa. Näin näyttää tapahtuneen uusimmissa yhteisrahoitushankkeissa, Tampereen raitiotiehankkeessa ja Raide-Jokerissa.Raide-Jokerissa allianssimalli joutui heti todelliseen testiin, kun jo suunnittelukierroksella havaittiin, että alkuperäinen budjetti oli arvioitu lähes sata miljoonaa alakanttiin.Usein hanke esitellään poliitikoille hyväksyttäväksi selkeästi alihintaisena. Tähän en osannut enkä halunnut esittää minkäänlaista ratkaisua. Norjassa on hyvinkin perusteellinen, raskas ja hidas ennakkotarkistusmenettely. Tällaiselle lisäkontrollille ei ole nyt Suomessa valtion hankkeissa tarvetta.Väyläpolitiikkaan esitin menettelyä, joka on käytössä Ruotsissa ja Norjassa. Näissä maissa tehdään joka hallituskaudella kolmea seuraavaa vaalikautta koskeva parlamentaarinen väyläsuunnitelma, josta seuraava hallitus sitten poimii toteutettavat hankkeet. Samalla aloitetaan seuraavan väyläsuunnitelman valmistelu.Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) johtama työryhmä jätti joulukuussa raporttinsa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Tehtäisiin 12-vuotinen suunnitelmaa, jonka päivitystarpeita tarkasteltaisiin kunkin hallituskauden puolivälissä.rakentamisessa esitin siirtymistä elinkaarimalliin, jossa rakentaja vastaa rakennuksen ylläpidosta ja kunnosta koko sen elinkaaren ajan, omalla rahallaan ja omalla maineellaan. Valtio voi edistää elinkaarimallia Senaatti-kiinteistöjen avulla, mutta se sopisi kuntien käyttöön vaikkapa home- ja kosteusvaurioista kärsivien koulujen peruskorjauksissa.Mallin käyttöönoton edistämiseksi esitin joitain muutoksia verolainsäädäntöön. Hallitus tarttui tähän, ja nämä verolakimuutokset tulivat voimaan jo viime vuoden alusta.Lähes kaikki suositukseni on toteutettu tai ne ovat johtaneet toimenpiteisiin. Valtion rahoittaman rakentamisen isoimmat ongelmat ovat ohi – valtion osalta.