Mielipide

Perustuslakiprofessorien toiminta on esimerkillistä

Julkisuudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

on viime päivinä käyty kiivasta keskustelua Martin Scheininin ja Juha Lavapuron Twitterissä esittämistä kriittisistä näkemyksistä koskien tiedustelulakien käsittelyä eduskunnassa.Professoreita on nimitelty vuoroin fundamentalisteiksi, talebaneiksi, ulkovaltojen kätyreiksi, virkavelvollisuuksiensa rikkojiksi ynnä muiksi. Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) on vaatinut, ettei neuvostoyhteiskunnan ihailijoilla saa enää jatkossa olla merkitystä demokraattisen Suomen kansanedustuslaitoksessa.Henkilöihin käyvät hyökkäykset vastakkaisia mielipiteitä esittäneitä kohtaan ovat tyypillisiä kiistakysymyksissä silloin, kun asia-argumentteja ei ole esitettävissä. Näin lienee tässäkin tapauksessa.Juristien ammattilehdissä on varsin usein julkaistu kriittisiä kirjoituksia ja kommentteja vireillä olevista lakiuudistuksista. Olen itsekin viitannut kyseisten tiedustelulakiesitysten puutteisiin viime vuonna ilmestyneessä Rikosprosessioikeus-kirjassa.Asiallinen ero ammattilehdissä ja sosiaalisessa mediassa julkaistun kritiikin välillä on vain siinä, että ammattilehtien ja kirjojen lukijapiiri on varsin rajoittunut, kun taas sosiaalisella medialla ja valtalehdistöllä on laajempi lukijakunta. Tästä voi seurata hallituspuolueiden pelkäämää haittaa eduskunnan käsittelyissä ja tulevissa vaaleissa, mitä kritiikkiä esittäneet professorit eivät käsittääkseni ole tarkoittaneet. Eduskunnan aikatauluongelmat ja vaalien läheisyys eivät ole heidän syynsä.Myös oikeuskansleri on eduskuntakäsittelyn aikana ottanut poikkeuksellisesti kantaa tiedustelulakien mahdollisiin ongelmiin. Jos professorien esittämässä kritiikissä ei olisi ollut mitään perää, lakiesityksiä ei olisi ollut tarvetta palauttaa hallintovaliokuntaan.Professorien lakisääteinen velvollisuus on osallistua omalla alallaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Professorit Scheinin ja Lavapuro ovat toimineet tässä asiassa esimerkillisesti ammatillisten ja eettisten velvoitteidensa edellyttämällä tavalla.Demokraattiseen yhteiskuntamalliin ei kuulu toisinajattelijoiden tai sellaisina pidettyjen henkilöiden vaientaminen ja sulkeminen yhteiskunnallisen toiminnan ulkopuolelle.