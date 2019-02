Mielipide

Ovatko uudet kamerat rahastusta varten?

peltipoliisien tarkoituksena on liikenneturvallisuuden lisääminen. Useimmat tolpista sijaitsevat hyvän matkaa ennen suojattavaa kohdetta, esimerkiksi risteystä. Monet niistä ovat vain parin sadan metrin päässä nopeusrajoitusmerkistä. Pian käyttöön otettavat superkamerat voivat kuitenkin mitata nopeuden jopa 150 metrin päästä.Nykyautoissa ei ole juurikaan moottorijarrutusta, vaan jalan nostaminen kaasulta aiheuttaa suhteellisen hitaan nopeuden alenemisen. Siispä nähdessään 100 kilometrin tuntinopeuden sallivalta alueelta 80 kilometrin merkin kuljettajan on painettava melko voimakkaasti jarrua, jotta lähellä edessä oleva tolppa ei mittaisi ylinopeutta. Ei kovin ympäristöystävällistä ja jopa vaarallista.Eikö olisi ollut viisaampaa sijoittaa kamerat heti risteyksen jälkeen, jolloin turvallisuusvalvonta kohdistuisi sille alueelle, mihin rajoituksellakin pyritään, eli esimerkiksi risteysalueelle?En vastusta rajoituksia enkä valvontaa. Tällainen järjestely, jossa ilman ylimääräistä jarrutusta saattaa saada turhan sakon, on mielestäni kuitenkin enemmän rahastusta kuin turvallisuutta.