Mielipide

Ei työkykyinen, muttei sairaskaan

Moni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotkut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kuolevaa omaistaan hoitava työikäinen joutuu vaikeuksiin toimeen­tulonsa kanssa.Tutkimusten mukaan ihmiset haluavat sairastaa ja kuolla kotona. Tämän takia moni omainen taas haluaisi ryhtyä kotisaattohoitoon tai olla mahdollisimman paljon kuolevan vierellä, vaikka tämä olisi hoitokodissakin.Suru, kuolevan rinnalla eläminen ja kuolema voivat tehdä ihmisestä työkyvyttömän, kun tuntuu siltä, että olisi oltava enemmän läheisen lähellä kuin työpaikalla. Noin 30 000 suomalaista tarvitsee vuosittain oireita lievittävää loppuvaiheen hoitoa ja saattohoitoa.lääkärit kirjoittavat kuolevien ja kuolleiden omaisille sairauslomatodistuksia. Diagnoosi voi olla vaikkapa traumaattinen stressi- tai surureaktio, mutta kaikki työnantajat eivät hyväksy niitä sairauspäivärahan perusteeksi ja tällöin tulee ansionmenetyksiä. Palkattomaan vapaaseen harvalla on varaa – ja jos oli­sikin, niitä myönnetään tai ollaan myöntämättä kirjavasti. Joskus ihmiset joutuvat irtisanoutumaan töistä, jotta voi­vat jäädä hoitamaan kuolevaa läheistään.Osa ihmisistä sopeutuu kuolemaan liittyvään suruun, menetykseen ja läheisen kärsimykseen keskimääräistä no­peammin ja reagoi lievemmin. Toisille asian käsittely on vaikeampaa. ”Vaikka kuka kuolisi viereltä, täytyy olla pian taas tehokas toimija yhteiskunnassa”, huomauttaa psykologi ja tutkija Soili Poijula kirjassa Kuolema – kaikki mitä olet aina halunnut tietää.kuolevaa hoitava voi saada sata päivää lakisääteistä saattohoitovapaata. Samantyyppistä mallia Suomeen ovat ehdottaneet ainakin Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän palliatiivisen keskuksen osaston­ylilääkäri Minna Kiljunen ja sairaanhoitaja Minna Peake.Asian puolesta on puhunut myös saattohoidon asiantuntija, Terhokodin ex-johtaja Juha Hänninen. Omaistaan saattohoitava henkilö voisi saada Kelan maksamaa päivärahaa.Mistä rahat? Se on aiheellinen kysymys. Ruotsissa on huomattu, että omaisten saattohoitovapaan tukeminen tarkoittaa säästöä yhteiskunnalle, sillä sitä paljon kalliimman laitoshoidon määrä vähenee.Kuoleman hyvään hoitoon kuuluu myös omaisen tukeminen. Tuki edistää omaisen terveyttä. Omaisen on helpompi kulkea kuolevan vierellä viime hetket ja toipua taas täyteen työkuntoon, jos talous ei romahda.