eli tieto- ja viestintäteknologian käyttöönoton motiivina on yleensä toiminnan tuottavuuden ja laadun parantaminen. Tämä saadaan aikaan, kun ihmisten työpanosta korvataan tietokoneilla ja informaation hyödyntämisellä.Toimintojen digitalisoiminen ei kuitenkaan välttämättä paranna tuottavuutta eikä laatua. Monien kansantalouksien tilinpidosta ilmenee, että kokonaistuottavuus ei ole parantunut digitalisaatioon voimakkaasti investoivilla toimialoilla, kuten pankki- ja vakuutussektorilla, sen enempää kuin digitalisaatioon vähemmän investoivilla aloilla.Vuonna 2015 Australian pankki- ja vakuutussektori teki lähes puolet kaikista investoinneistaan nimenomaan tieto- ja viestintätekniikkaan. Miljardien investoinneista huolimatta toimialan kokonaistuottavuuden kehitys ei ollut pitkällä ­aikavälillä häävi. Muihin aloihin verrattuna se oli huonoimmasta päästä Australiassa.Muissa teollistuneissa maissa on tehty samansuuntaisia havaintoja. Jos oletuksena on, että digitalisaatio ja tuottavuuden kasvu korreloivat, suurten digi-investointien pitäisi parantaa tuottavuutta. Vastaavasti tuottavuuden pitäisi olla maltillisempaa tai heiketä siellä, missä investoinnit ovat vähäisiä.talous­tieteen emeritusprofessori Robert Solow totesi aikoinaan, että näemme tietokoneistumisen kaikkialla paitsi tuottavuudessa. Talouden ja teknolo­gian alalla tämä ajatus tunnetaan Solow’n paradoksina.Kokonaistuottavuus ja työn tuottavuus mitataan eri mittareilla. Työn tuottavuus kertoo arvonlisäyksestä tehtyjä työtunteja tai -vuosia kohti, kun taas kokonaistuottavuutta mitattaessa työpanokset ja pää­omapanokset yhdistetään samaan koriin. Arvonlisäyksen jakaminen tällä kokonaispanoksella kertoo, paljonko arvonlisää on saatu panoksiin suhteutettuna.Arvonlisäyksellä puolestaan tarkoitetaan sitä rahamääräistä arvoa, joka jää yritysten toiminnasta palkkojen, voittojen ja velkojen maksuun, kun vähennetään materiaalit, palvelut ja muut tuotantopanokset. Arvonlisäys on siis hyvä asia palkansaajalle, omistajalle ja pankkiirille. Ja kun heidän saamisensa kasvavat, myös verotulot ja kansantalous kasvavat.toimialoilla investoinnit digitalisaatioon ovat olleet tehottomia kokonaistuottavuuden kasvattamisessa mutta aavistuksen tehokkaampia työn tuottavuuden parantamisessa. Tämä kertoo siitä, että työtä voidaan automatisoida, mutta kokonaishyöty hukkuu jonnekin.Yksi mahdollinen selitys on tietotekniikan taitamaton soveltaminen. Toinen syy voi olla, että hyöty menetetään ylläpidettäessä laajoja ohjelmistoja, sensoreita ja toisiinsa kytkettyjä tietoverkkoja. Kolmannen selityksen saattaa tarjota se, että kova kilpailu syö hedelmät ennen kuin ne ovat ehtineet edes kypsyä.pimeä puoli, josta digi-intoilun keskellä puhutaan liian vähän ja liian vähäisin tiedoin, kertoo tuottavuuden kehityksen ongelmista ja tietotekniikan käyttäjien tyytymättömyydestä. On toimin­nanohjausjärjestelmiä, joilla ei voi ohjata toimintaa, palkanlaskentaohjelmistoja, jotka laskevat palkat väärin, ja käyttöliittymiä, joiden käyttö repii käyttäjiensä hermoja.Pahimmillaan digitalisaation taitamaton soveltaminen johtaa valtavaan määrään ylimääräistä työtä, jonka arvoa kukaan ei laske. Silti se näkyy toimialojen tuottavuutta mittaavissa luvuissa.kaikki – autot, kodinkoneet, tehtaat ja virastot – on lopulta automatisoitu ja varustettu sensoreilla, kuka huolehtii siitä, että tämä järjestelmä pysyy toimintakykyisenä? Ohjelmistot eivät päivity itsestään eivätkä härvelit kestä ikuisesti. Lisäksi toisiinsa kytkeytyneet digitaaliset järjestelmät ovat jonkin osan pettäessä alttiita arvaamattomille dominovaikutuksille.On toki löydettävissä menestystarinoita siitä, miten digitalisaatio on parantanut tuottavuutta ja laatua. Harva tutkimus kuitenkaan osoittaa puolueettomasti tätä.Mutta ehkäpä digitalisaation alku on vain ollut hieman hankalaa ja lopullinen voittokulku odottaa ­kulman takana. Ja ehkä lopulta myös kansantalouden luvut osoittavat professori Solow’n olleen väärässä.