Mielipide

Ruotsin terveydenhuollossa tehdyistä virheistä kannattaa ottaa oppia

Sote-uudistuksesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

käytävässä keskustelussa viitataan usein Ruotsin malliin.Ruotsissa sairaanhoidon parissa työskentelevänä olen huolissani siitä, että ruotsalaisen terveydenhuollon kustannusten jatkuva kasvu ja suuret ongelmat ovat jääneet keskustelussa liian vähälle huomiolle.Terveydenhuollossa valinnanvapaudella halutaan siirtää valta ja autonomia potilaalle sekä parantaa hoidon laatua. Ajatus myy hyvin, mutta Ruotsin kokemukset valinnanvapaudesta sekä julkisten sektorin kilpailutuksesta ovat päinvastaisia.Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan potilaat valitsevat terveyskeskuksensa laadun asemasta usein sijainnin ja kuulopuheen perusteella. Vaikka terveyskeskusten ja lääkärikäyntien määrä Ruotsissa on kasvanut, potilastyytyväisyys ei ole kuitenkaan merkittävästi parantunut eivätkä jonot ole lyhentyneet. Hoidon laadussa ei ole myöskään havaittu selkeitä muutoksia. Perusterveydenhuollon jonot ja hoidon saatavuus ovat yhä Ruotsin terveydenhuollon suurimpia ongelmia.Valinnanvapausreformi on hyödyttänyt kansalaisten tasa-arvoisen kohtelun sijaan hyväosaisia ja perusterveitä, sillä hoidon tarjoajien kannattaa houkutella asiakkaikseen ”helppoja” potilaita. Suuri osa uusista terveyskeskuksista onkin rakennettu taloudellisesti kannattaville alueille, jossa asutus on tiheää ja väestöpohja verrattain nuorta ja tervettä.Kilpailutuksesta ja valinnanvapaudesta huolimatta terveydenhuollon kulut jatkavat kasvuaan. Kilpailutuksen vaatimat kannustinjärjestelmät perustuvat aina karkeaan yleistykseen todellisuudesta. Perusterveydenhuoltoon suunnitellun kapitaatiomallin vaarana on potilaiden alihoito, valikoiminen sekä kalliiden potilaiden välttely.Ruotsin terveydenhuoltoa analysoivasta tutkimuksesta on syytä ottaa oppia. Länsinaapurin virheitä ei tarvitse toistaa Suomessa.