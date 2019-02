Mielipide

Vanhat suosikit pitivät pintansa perheen soittolistalla: ”Joojoo” otti kärkipaikan, listalla myös yksi yllätys

Joojoo (76 487 toistoa).

Ihan kohta (27 653 toistoa).

Onko pakko? (9 012 toistoa).

Voi #####! (2 113 toistoa).

Missä sä oot ollu? (1 403 toistoa).

Nyt se kännykkä pois! (1 282 toistoa).

Akustinen mutina (998 toistoa).

Ei oo mitään tekemistä (4 toistoa).

Menen siivoamaan (1 toisto).

suosikit pitivät pintansa perheen soittolistalla vuonna 2018. Sama vanha laulu Joojoo otti jälleen toistojen kärkipaikan kaikissa käyttäjäryhmissä. Mollivoittoisen kymmenen suosituimman listalla oli vain yksi uusi nousija.Tässä toistolistan kärki ja mielenkiintoisimmat poiminnat.Sukupolvet yhdistävä klassikko, joka jakaa myös vahvasti mielipiteitä: on toisille lähes mantra ja saa toiset raivon partaalle. Joojoota kuunnellaan usein repeatina jatkuvasti nousevin volyymein. Listan ylivoimainen ykkönen, jonka suosio ei todennäköisesti hiivu koskaan.Ikivihreäksi kohonnut piiloironinen tutkielma ajan riittämättömyydestä, itsepetoksesta ja tyhjistä lupauksista. On sekä lasten että aikuisten monikäyttöinen suosikki.Retorisesta kysymyksestä kumpuava katkera ja itkuinen balladi pienestä ihmisestä, joka kohtaa väistämättömän. Yksi nuorison lempilapsista.Isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle. Pettymyksen tunteen tulkki, joka iskee intensiivisesti kuin luonnonvoima ja valloittaa aina uudet sukupolvet kielletyn hedelmän maullaan. Nousi ainoana uutena kymmenen kärkeen, mitä selittää käyttäjäryhmien keski-iän nousu.Intensiivinen ja herkkävireinen merkkiteos ihmisistä epätietoisuuden ja välinpitämättömyyden ristiaallokossa. Käytetään tunnelman virittäjänä varsinkin ilta- ja yöaikaan.Kypsä ihminen kokee mustasukkaisuutta ja ymmärryksen puutetta teknologian varjossa. Nousee listalla vuosi vuodelta yhä korkeammalle.Nuorison suosima uuden aallon tyylilaji, jonka ei ole tarkoituskaan avautua kaikille. Herättää usein vanhemmassa polvessa ristiriitaisia tunteita.Hemmotellun ihmisen teennäinen hätähuuto. Entinen kestosuosikki on valahtanut listan häntäpäähän.Todellinen yllättäjä, joka saattaa olla myös tilastointivirhe.