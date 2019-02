Mielipide

Vanhustenhoidossa tulisi kilpailla laadulla

Suomalaisille

Keskeistä

Japanissa

Laatukilpailu

Vanhuspalvelut

Japanin

vanhuspalveluille näyttää olevan leimallista surkea laatu ja kallis hinta. Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla. Maailmalta löytyy esimerkkejä, joissa laatu on vanhuspalveluiden tärkein tavoite ja kustannukset ovat silti kohtuullisia. Avainasiana niissä on toimijoiden villin lännen meiningin muuttaminen laatukilpailuksi. Kuulostaa nurinkuriselta, mutta vanhuspalveluiden kustannusten kasvua voidaan hillitä parantamalla niiden laatua.Perinteisesti ajatellaan, että kilpailu johtaa parempiin palveluihin ja pienempiin hintoihin. Tämä ei kuitenkaan päde vanhuspalveluissa eikä muutenkaan sosiaali- ja terveydenhuollossa. Syynä on palvelun ostajien puutteellinen osaaminen ja tarjoajien keskittyminen oligopolia muistuttavaan kilpailuasetelmaan. Jos palvelun ostaja on joku muu kuin sen käyttäjä, epäoleellisten vaikuttamiskeinojen mahdollisuus voi johtaa nykyisenkaltaiseen tilanteeseen.laatukilpailussa on määritellä tiukat kriteerit yksittäisten palveluiden sisällölle sekä työntekijöiden ammattitaidolle ja määrälle. Nämä yleiset kriteerit eivät voi olla sopimus- tai tilannekohtaisia, vaan niiden tulee koskea valtakunnallisesti kaikkia alan toimijoita. Tämä takaa sen, että kaikki alan toimijat kilpailevat samoilla säännöillä eikä oligopoliasema tuo erityisetuja.Toinen tärkeä asia on, että loppukäyttäjät saavat itse tai omaistensa avulla valita hoidon tarjoajan. Esimerkiksi palvelusetelimalli mahdollistaa vapaan valinnan. Julkisesti tuetun palvelusetelin arvo määräytyy puolestaan asiakkaan kuntoisuusluokan mukaan. Kuntoluokitusta tarkistetaan määräajoin.Kolmas tärkeä määriteltävä asia on asiakkaan maksama hinta kullekin yksittäiselle palvelulle. Tällöin hinta on aina sama, valitsipa asiakas minkä palveluntuottajan tahansa. Koska järjestely poistaa mahdollisuuden kilpailla hinnoilla, palveluiden tarjoajien ainoaksi kilpailuvaltiksi jää se, että ne yrittävät tarjota annetuissa puitteissa parempaa palvelua kuin kilpailijansa.tällainen järjestelmä on parantanut merkittävästi vanhuspalveluiden laatua ja samalla pienentänyt palveluja tarjoavien yritysten tuotantokustannuksia. Japanilaisten hoito- ja hoivayritysten tuotantokustannukset ovat selvästi pienemmät kuin vastaavien suomalaisten palveluntarjoajien, vaikka ne tarjoavat laadukkaita palveluita.Säännellyn vapaan kilpailun tuoma säästö ohjautuu hoidon laadun parantamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa vanhusasiakkaiden yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden huomioimista ja korostamista. Laadulla kilpailu on johtanut siihen, että valtaosa palveluntarjoajista ylittää määritellyt minimivaatimukset.on erittäin vaativaa alan toimijoille. Esimerkiksi toimitilojen suunnittelussa täytyy tuntea tarkasti asiakkaiden todelliset tarpeet. Palveluiden laatua voidaan parantaa myös uusilla teknisillä ratkaisuilla.Laatukilpailu ei sovellu nopeaan voiton tavoitteluun, koska todelliset uudet innovaatiot ovat vaikeasti saavutettavissa ja voivat edellyttää vaativaa tutkimusta ja kehitystyötä.Laatukilpailun myönteinen erityispiirre on se, että myös pienet toimijat voivat menestyä ketjuyritysten rinnalla, kun kilpaillaan asiakkaiden suosiosta.voisi Suomessa nostaa alennustilasta voimavaraksi ja jopa palveluosaamisen vientituotteeksi. Tämä edellyttää, että laatukilpailun kehittämiseen paneudutaan vakavasti ja monipuolista osaamista hyödyntäen.Alan osaamiselle ja innovaatioille tulee olemaan yhä enemmän kysyntää niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Esimerkiksi Kiina tulee olemaan muutaman vuosikymmenen kuluttua ikärakenteeltaan yksi maailman vanhusvaltaisimmista maista.esimerkki osoittaa, että tiukat kilpailusäännöt eivät suinkaan ole rajoittaneet yksittäisten hoivayritysten luovuutta vaan päinvastoin kannustaneet etsimään ja kokeilemaan aikaisemmista käytännöistä poikkeavia toimintatapoja.Samoilla säännöillä toimittaessa jokaisen palveluntarjoajan oma osaaminen ja vahvuudet korostuvat. Näin voi syntyä yhteiskuntaa aidosti hyödyttäviä innovaatioita.