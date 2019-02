Mielipide

Puolisoni työ sekoittaa perhe-elämän ja lomat – Lapsetkin ovat oppineet, että aina kun puhelin soi, isän pitää

Puolisoni

työskentelee it-asioiden parissa suuressa suomalaisessa yrityksessä. Hänen työpäivänsä venyvät säännöllisesti kymmeneen tuntiin, ja lisäksi ne yleensä jatkuvat vielä kotona iltaisin. Ei ole poikkeuksellista, että työt kuormittavat myös viikonloppuisin. En muista yhtään lomaa, etteikö töistä soitettaisi vähintään pari kertaa viikossa, ja jälleen tehdään töitä.Työaikaa ei seurata mitenkään: merkityksellistä on vain se, että päästään tavoitteisiin ja esimiehet saavat bonuksensa.Puolisoni pitää työstään ja on siinä hyvä, mutta palautumiselle ei jää aikaa. Tämä näkyy perheemme arjessa. Yritämme viettää vähäisenkin vapaa-ajan yhdessä, mutta lapsetkin jo vaikenevat automaattisesti, kun puhelin soi, koska he tietävät sen liittyvän aina töihin.Asiasta on yritetty keskustella puolisoni työpaikalla, mutta esimiehet eivät noteeraa asiaa. He kyllä pitävät visusti huolta siitä, että saavat pitää oman lomansa ilman häiriöitä.Ainut vaihtoehto on varmasti vaihtaa työpaikkaa. Ihmettelen kuitenkin, miten työaikalainsäädäntöä ei noudateta suuressa suomalaisessa yrityksessä.