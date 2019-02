Mielipide

Autistinen lapsi on aikamme sankari

jo kolmas tuttu alkoi puhua minulle silmät innostuksesta loistaen 16-vuotiaasta ruotsalaisesta ilmastoaktivistista Greta Thunbergista, päätin ottaa selvää, mistä on kysymys.Pienellä taustatyöllä sain selville, että Thunbergista on kasvanut merkittävä mediailmiö ja kansainvälisen ilmastokampanjan tähti. Hän on tavannut YK:n pääsihteerin ja innostanut nuoria ympäri maailmaa koululakkoihin ja mielenosoituksiin.Tammikuun lopulla Thunberg läksytti Davosin talousseminaarin osallistujia siitä, että nämä antavat planeetan tuhoutua: ”Talomme on tulessa. Haluan, että panikoitte. Haluan, että koette saman pelon, jota itse tunnen joka ikinen päivä.”ymmärtää Thunbergin suosiota. Tiedot ilmastonmuutoksesta ovat pelottavia. Jotain pitää tehdä. Päättäjät eivät kuitenkaan näytä kykenevän päätöksiin eivätkä ihmiset muutoksiin.Vakavakasvoinen lapsi on kuin itse tulevaisuus, joka on tullut vaatimaan meitä tilille. Te laiskat ja mukavuudenhaluiset, on aika katua ja tehdä parannus!Minun on kuitenkin ollut vaikea tempautua suomalaisten tunnelmiin, sillä olen vasta palannut Yhdysvalloista, jossa ilmastokeskustelu on aivan toisenlaista.Jotkut amerikkalaiset kieltävät yhä ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen, mutta se väittely alkaa olla ohi. Nyt maassa pohditaan päästöjen vähentämistä ja tulvilta suojautumista. Yhdysvalloissa asiaa ei kuitenkaan lähestytä yksilön syyllisyyden ja parannuksen teon kautta niin kuin Suomessa.Areenasta löysin ohjelman, jossa Thunbergia haastatteli norjalainen toimittaja Fredrik Skavlan.Thunberg on ikäistään nuoremman oloinen, samaan aikaan ujo ja täysin ehdoton. Hänelle maailma tai ainakin ilmastoasiat ovat mustia tai valkoisia, ei mitään siltä väliltä.Mustavalkoinen ajattelu on murrosikäisille tyypillistä, mutta Thunbergilla sitä vahvistavat myös pakkoneuroosit ja Aspergerin syndrooma.Thunberg on itse kertonut aivojensa toimivan eri tavalla kuin muilla. Hän keskittyy yhteen asiaan ja menee lukkoon, jos asiat sujuvat hänen mielestään väärin. Ne ovat autismin kirjoon kuuluvia piirteitä.olemme nostaneet juuri Thunbergin ilmastoaktivismin symboliksi? Se voi johtua kognitiivisesta dissonanssista.Yksi tuttu hehkutti Thunbergia ja paljasti heti perään tilanneensa lennon ulkomaille. Hän kertoi maksaneensa siitä 3,50 euron hiilikompensaation, mikä oli hänen mielestään ”naurettavan vähän”.Tutun arvot ovat ristiriidassa hänen käyttäytymisensä kanssa eli hän kärsii kognitiivisesta dissonanssista. Se on psyykkisesti rasittava tila, josta toivoo ulospääsyä. Ehkä Thunberg on sellainen.Ihmiset haluaisivat elää, kuten opettavat, mutta kun he eivät itse siihen kykene, he nostavat sankarikseen sen, joka pystyy: autistisen lapsen.Mutta miten lapsi, jolla on tekemistä omankin elämänsä kanssa, kestää tällaisen kuorman? Olemme luoneet sankarin, toivottavasti emme marttyyriä.selvisi, että Thunbergin perhe on ollut lujilla. Tyttö kärsi muutama vuosi sitten masennuksesta, joka sai hänet lopettamaan syömisen, puhumisen ja koulunkäynnin.Kun tytär löysi aktivismista tarkoituksen elämälleen, hän vaati, että vanhemmat ryhtyvät vegaaneiksi ja lopettavat lentämisen. Hänen oopperatähtenä aiemmin maailmaa kierrellyt äitinsä laulaa nyt Tukholmassa musikaaleja.Sitten selvisi, ettei nuori ilmastoaktivisti voi vieläkään olla täysin tyytyväinen perheeseensä.”Käyvätkö vanhempasi vielä ostoksilla?” toimittaja kysyi.”Eivät yhtä paljon kuin ennen, mutta kyllä sellaista sattuu”, Thunberg vastasi ujosti hymyillen.Studioyleisö nauroi ja osoitti Thunbergille suosiotaan.”He yrittävät siis salata sen sinulta?” Skavlan kysyi.”Joo, mutta minulta on vaikeaa salata asioita. Näen, kun ihmiset valehtelevat. Sitten heidän on tunnustettava minulle tekonsa.””Kiertelet siis kotiasi kuin poliisi?””Joo. Ja käyn läpi heidän kauppakuittinsa.”Kuvittelinko vain, mutta minusta studioyleisön nauru kuulosti hiukan vaivautuneelta.