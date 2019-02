Mielipide

Kilo, mega, giga, jotta – ja ronna

Ykkösen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jottalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sanoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

perässä on 24 nollaa. Pannaan ne kaikki nyt tähän: 000000­000000­000000­000000. Arvasin. Niitä on lähes mahdotonta sovittaa yhdelle sanomalehtipalstalle. Nollien litania on pitkä.Jotta on etuliite luvulle ”10 potenssiin 24”. Etuliite ei ole vielä kovin arkinen, mutta se yleistyy kielenkäytössä.Niin kävi myös sanoille giga eli ”10 potenssiin 9” ja tera, ”10 potenssiin 12”. Etuliite nano eli ”10 potenssiin miinus 9” on jo arkipuhetta:Tämähän hoituu nanosekunnissa!alkaa olla jo käyttöä. Maailman tietokoneet tallentavat dataa yli jottatavun verran joskus 2020-luvulla.Luku on ihmisaivoille liian suuri. Siksi rinnalle on jo kai kehitetty vertauksia: ”Yhteen jottatavuun sopisi niin ja niin monta kirjastoa” tai ”niin ja niin monta dvd-tason elokuvaa”.Mittayksikköjen ongelma on kuitenkin vielä isompi – ja myös pienempi. Maailma ei seisahdu isoissa luvuissa jottaan, eivätkä alenevat kymmenen potenssit etuliitteeseen jokto. Se on ”10 potenssiin miinus 24”.Kuitenkin jotta on nyt kansainvälisen suurejärjestelmän suurin ja jokto pienin etuliite. Kansainvälinen mitta- ja painotoimisto (Bipm) Pariisissa on jo herännyt: me tarvitsemme lisää mittojen etuliitteitä!Uusi etuliite on aina tuhatkertainen. On ehdotettu, että etuliite mitalle ”10 potenssiin 27” olisi sana ronna. Ja kun ilmaistaan jotain, joka on ”10 potenssiin 30”, sanottaisiin että se on quecca.Pieniin päin mentäessä ”10 potenssiin miinus 27” saisi etuliitteen ronto. Mittaa ”10 potenssiin miinus 30” kuvaa quecto.ehdotti äskettäin Measurement-tiedelehdessä fyysikko Richard Brown. Hän on Britannian kansallisen fysiikan laboratorion mittajohtaja. Sanoissa on tietty järki. Ne perustuvat antiikin kieliin sekä mittojen lyhenteisiin.Jos maailman mittamiehet ja -naiset hyväksyvät Pariisissa nuo sanat, koko maailma ottaa ne käyttöön ehkä jo vuonna 2022. Edellisen kerran kansainvälinen yksikköjärjestelmä eli SI sai uusia etuliitteitä vuonna 1991, myös jottan.Etuliitteistä kaikki eivät äänny suomeksi helposti. Tässä ei valitettavasti yhden ugrilaisen kielen kaikuja kuulla. Siksi olemme jo taivuttaneet niitä itse. Maailmalla jotta on alun perin yotta.Tuleeko queccasta suomeksi kessa ja quectosta kekto? Nehän kuulostavat suomelta. Toisaalta: miksi sanomme giga emmekä kika?