Mielipide

Paikallinen tuotanto on ruokaturvan tae

ruokajärjestelmä on valtavien haasteiden edessä. YK:n alainen elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO varoitti viime syksynä, että maailman nälkäisten määrä on kääntynyt kasvuun. Ilmastopaneeli IPCC ennakoi ruoantuotannolle vaikeuksia etenevän ilmastonmuutoksen vuoksi.Maailman väestö kasvaa ja kaupungistuu, ja ruokaa tarvitaan yhä enemmän. ­FAO:n mukaan ruoantuotantoa olisi lisättävä 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tämä luo painetta tuotannon tehostamiselle ja korostaa teknologisten ratkaisujen merkitystä. Nykyisessä ruokajärjestelmässä miljardien ihmisten ruokaturvattomuus ja ravitsemusongelmat kuitenkin jatkuvat, vaikka tuotantoa kasvatetaan.Toisin kuin usein annetaan ymmärtää, ruokaturvattomuus ei ensisijaisesti johdu tuotannon tehottomuudesta tai ruoan puutteesta. Teoriassa koko maailman väestö voitaisiin ruokkia olemassa olevalla tuotantokapasiteetilla, mutta ruoan saanti on jakautunut epätasaisesti.täytyy voida hankkia ravitsevaa ja terveellistä ruokaa. Heillä tulee olla keinot ja tarvittava osaaminen säilyttää ja valmistaa ruokaa turvallisesti. Lisäksi tuottajien on voitava myydä tuotteitaan reilulla hinnalla. Juuri näihin liittyvät ruokajärjestelmän suurimmat ongelmat. Ruokaturvattomuuden ytimessä on köyhyyttä, kyvykkyyksien, turvaverkkojen ja rakenteiden puutetta sekä etenkin tuottajien kehno yhteiskunnallinen asema.Erityisen heikossa asemassa ovat pientuottajat. Toisin kuin moni luulee, he tuottavat suurimman osan maailman ruoasta. Valitettavasti pientuottajat ympäri maailman – niin köyhissä kuin vauraissakin maissa – kamppailevat toimeentulostaan, sillä he eivät voi vaikuttaa siihen, miten ruoasta käydään kauppaa. Tuotannon tehostaminen kaivaa maata heidän jalkojensa alta.Vaikka omat sadot saisi kasvamaan, taloudellinen tilanne ei parane, jos tuottajan osuus jatkuvasti heikkenee ja on alisteinen globaalien ruokamarkkinoiden hintavaihteluille. Globaalin tuotannon lisäämiseen keskittyvä politiikka heikentääkin ruoan alkutuotannon parissa työskentelevien ihmisten olosuhteita ja pahimmillaan kasvattaa ruokaturvattomuutta.Ratkaisuja on haettava paikallistuotannon kestävyydestä ja paikallisista ruokaketjuista, joita kansainvälinen kauppa täydentää, ei heikennä. Toimiessaan hyvin paikalliset ruokaketjut ja pientuotanto tutkitusti synnyttävät monipuolista työllisyyttä ja vaurautta ympärilleen. Paikallinen ruokatalous on siis myös ruokaturvan tae.tuotannon ja suurten yritysten hallitsema ruokajärjestelmä tarvitsee mullistuksen, sillä se ei ole pystynyt ehkäisemään laajaa ruokaturvattomuutta edes vakaissa oloissa. Yhden vaihtoehdon tarjoaa kumppanuusmaatalous, joka on nostanut suosiotaan eri puolilla maailmaa, myös Suomessa.Kumppanuusmaataloudessa viljelijät ja kuluttajat luovat suorat suhteet toisiinsa ja sitoutuvat yhteistyöhön, jossa viljelijä tuottaa ruokaa todelliseen kysyntään ja tarpeisiin. Tämä sallii viljelijälle menekin ennakoinnin ja takaa toimeentulon satokaudella.Kuluttaja taas pystyy jäljittämään ruoan alkuperän ja tuotanto-olosuhteet, kun ruoka hankitaan suoraan maatiloilta ilman välikäsiä. Näin kumppanuusmaatalous luo paikallistaloutta, jossa raha jää lähialueelle. Euroopassa jo yli miljoona ihmistä on tehnyt sopimuksen paikallisten viljelijöiden kanssa. Kumppanuusmaataloushankkeita on yli 6 000. Yhdysvalloissa kumppanuusmaatiloja on jo 12 000, ja siellä kumppanuusmaatalouden osuus maatalouden kokonaistuotoista on noin kymmenen prosenttia.joudutaan sopeuttamaan ympäristön muutoksiin, ja samaan aikaan on vähennettävä ympäristökuormaa. Tekemisen tapoja pitää muuttaa. Samalla on pyrittävä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään sekä omavaraisuutta lisäävään ruokajärjestelmään.Ruoantuotannon tapoja ja ruokaketjuja tulee kehittää paikallisyhteisöjen ehdoilla sekä paikallisiin ympäristöoloihin sopiviksi. Tuottajia ja heidän yhteisöjään on autettava.Tulevalla EU:n puheenjohtajakaudellaan Suomella on korvaamaton tilaisuus ajaa muutosta kohti kestävämpää ruokajärjestelmää.