Äänioikeus kaikille vaalivuonna 18 vuotta täyttäville

täyttää 18 vuotta vähän ennen eduskuntavaaleja. Hän on siis äänioikeutettu, mutta on jotenkin epäoikeudenmukaista, että hänen luokkatoverinsa ja ystävänsä, jotka ovat syntyneet huhtikuun 14. päivän jälkeen samana vuonna, eivät voi ­äänestää.Johonkin äänioikeuden raja toki on vedettävä. Olisi kuitenkin yksinkertaista muuttaa lakia niin, että ääni­oikeutettuja olisivat myös kaikki vaalivuonna 18 vuotta täyttävät. Tämä olisi pieni mutta yhteiskunnan reiluutta lisäävä muutos.Tarvitsemme lisää nuoria mukaan päättämään vakavista tulevaisuuteen liittyvistä asioista kuten ilmastonmuutoksesta ja kuudennesta sukupuuttoaallosta.Me vanhat, aina äänestävät yli viisikymppiset ehdimme pahimman alta pois. Aika moni puolueiden houkuttelemana ajatteleekin lyhytnäköisesti vain luvattuja eläkesatasia, vastaan tulevan lähimmäisen ihonväriä tai oman dieselautoilun jatkoa.