Mielipide

Mitä ihmettä Theresa Mayn päässä liikkuu?

On

Pitääkö

Mitä

Maylla

Maylla on yksi asia, josta niin brexitin kannattajat kuin vastustajatkin voivat olla Britanniassa samaa mieltä: pääministeri Theresa May on hirvittävän paineen alla.Vaikka osapuolet kuinka kiistelisivät EU-eron mielekkyydestä, kireinkin väittely päättyy yleensä näin:"En ymmärrä miten May jaksaa.""En minäkään. Sama brexit-sirkus joka ainoa päivä.""Mayta käy jo sääliksi.""Samaa mietin. Kuinka hän kestää? Maylla on ylivoimainen tehtävä."Mayta sääliä? Ajanhukkaa. Tärkeämpää olisi päästä kurkistamaan pääministerin pään sisään. Mikä häntä oikein ajaa? Minne hän oikein ajaa?Sunnuntaina Mayn raportoitiin lykkäävän seuraavaa parlamenttiäänestystä brexit-sopimuksesta maaliskuun 12. päivään. Se tarkoittaa tanssahtelua rotkon reunalla: Alahuoneen pitäisi tehdä päätös Britannian tulevaisuudesta vain runsas kaksi viikkoa ennen brexit-hetkeä eli maaliskuun 29. päivää.May pakottaa parlamentaarikot päättämään viime tingassa. Joko hyväksyt konservatiivihallituksen neuvotteleman brexit-sopimuksen – tai sitten hypätään kaikki yhdessä kerralla ulos EU:sta ja kohti tuntematonta.Mitä ihmettä Mayn päässä liikkuu?Britanniassa pääministeri May tunnetaan siitä, että hänen aivoituksiaan ei tunne etukäteen kukaan.Keväällä 2016 May kampanjoi EU-jäsenyyden jatkon puolesta. Harkinnan vaaka olisi kuitenkin voinut kallistua toiseenkin suuntaan. Kanta pysyi pitkään salassa jopa ainoalta uskotulta, aviomies Philip Maylta.Yhtä lailla yllätyksenä tulivat kesän 2017 ennenaikaiset parlamenttivaalit. May päätti vaaleista hyvin pienessä piirissä. Katastrofaalisen tuloksen selvittyä hän saattoi toivoa, että näkemyksiä olisi kyselty laajemmaltikin.Maylla on ollut suuri valta päättää siitä, kuinka kesäkuun 2016 neuvoa-antavan EU-kansanäänestyksen tulosta (52 prosenttia brexitin puolesta, 48 prosenttia vastaan) muutetaan lihaksi.May sitoutui brexitiin. Tiukasti.Britannian poliittinen järjestelmä antaa kuitenkin pääministerille tämän vallan. Parlamentti saa äänestää sopimuksesta, mutta parlamentin vaikutusvalta itse brexit-prosessiin on vähäinen.Siksi on tärkeä tietää, mitä Mayn päässä liikkuu. Yhden ihmisen vakaumus ohjaa koko maan tulevaisuutta.