Mielipide

Tuleeko Marx vielä yhden kerran?

Vastikään

Marx-asialla

Kiinassa

Tässä

ilmestyi suomeksi britti­historioitsija Eric Hobsbawmin teos Kuinka muuttaa maailmaa: kriittisiä esseitä Marxista. Kannessa ei ole Parta-Kalle, vaan nuori Marx, luomi­värillä somistettuna ja pastelli­sävyissä. Hipster-tupsu sentään puuttuu päälaelta.Pitkän elämänsä lopulla Hobsbawm (1917–2012) ehti uumoilla Marxin palaavan muotiin. Sen merkeissä hänen viimeinen teoksensa koottiin. Samaa teemaa ruoti Terry Eagletonin suoraan tähän aikaan kirjoitettu Miksi Marx oli oikeassa.Jo historian roskatynnyriin tuomitun Marxin elpymistä on auttanut kaksi asiaa. Toisaalta Neuvostoliiton romahdus on vähitellen irrottanut hänen nimensä väljempiin puitteisiin. Ja toisaalta hänen analyysinsa tuntuvat osuvan talouden nykyiseen globaaliin ja digivaiheeseen. Hän näki kapitalismin radikaalina, kaiken mullistavana voimana, joka ei voi seisahtua sijoilleen, ja hän ymmärsi tuotannon ja työn muutosten heijastuvan valtasuhteisiin.eivät enää ole vuoden 1968 veteraanit, vaan nuoret älyköt ilman omakohtaista kosketusta entiseen. Näin on Suomenkin akateemisen maailman muutamassa Marx-kurssissa ja -työpajassa. Marx palaa yhteiskunnan teoreetikoksi, jollaiseksi hänet tunnustettiin vielä silloin, kun ensimmäinen eduskunta päätti suomennuttaa Pääoman val­tion varoilla.Oli toinenkin Marx, parrakas muotokuva työväentalojen seinällä. Se Marx tunnettiin nimeltä ja näöltä. Kevään 1907 ensimmäisten eduskuntavaalien aikaan ilmaantui Helsingin työväen Torpalle yli 80-vuo­tias muurari Hokka, jota Juttutuvan kundit eivät olleet nähneet vuosiin. Oli ollut ruotsikkojen seassa Nickbyssä. Nyt hän tuli äänestämään, ja Työmies-lehden uusille lukijoille piti selittää, kenestä oli kysymys:”Hän on täydellinen Marxin haamu, harmaine, tuuheine partoineen ja tarmokkaine kasvonpiirteineen. Ijästään huolimatta on hän vielä hyvin virkeä ja puheessaan voittaa leikillisillä ja osaksi karkeammillakin sanoilla höystetyillä vitseillään sukkelammatkin nuorukaiset.”Saman lehden pikku-uutinen tiesi esperanton keksijän kääntävän Raamattua. Lehden mielestä olisi ollut nykyajan tarpeisiin sopivampaa, ”että tohtori olisi ruvennut esperantoimaan esim. Marxin Das Kapitalia.”Tuon jalustalle nostetun Marxin paluuta tuskin kannattaa toivoa tai tarvitsee pelätä. Mutta yhdessä paikassa vallanpitäjät näyttävät sitä pelkäävän, ja se paikka on suuri: Kiina.Marx on toisaalta perustaja ja profeetta, jonka nimeen yhä vannotaan. Hänen syntymänsä 200-vuotispäivillä toukokuussa Trierissä tungeksivat kiinalaiset, tuliaisena pronssi-Marx. Itse Xi Jinping sanoi, että Marxin teoriat tuikkivat totuuden säkenöivää valoa.Toisaalta kapitalismin erittelystä Marxilla löytyy syvää ja pisteliästä oivaltamista, jota voi soveltaa Kiinan nykyoloihin. Ajatellaan vaikka pää­oman alkuperäistä kasautumista tai työväenluokan asemaa.Kiinan yliopistoihin – myös entiseen puolueen yliopistoon Renminiin – on ilmaantunut Marx-seuroja, joiden aktivistit ovat ryhtyneet tutkimaan työläisten oloja. Viranomaiset olivat aluksi varovaisia, kun hankkeissa esiinnyttiin virallisen ideologian kyltin alla, mutta nyt otteet ovat koventuneet. Marraskuisena viikonloppuna viidestä kaupungista katosi 22 aktivistia, ja muita kiellettiin kyselemästä, mihin ovat joutuneet. Mielenosoituksia on pamputettu hajalle.ollaan jättimäisen kysymyksen äärellä. Kiinan kaupungeissa raataa yhteensä lähes 300 miljoonaa maalla kirjoilla olevaa työläistä. Nopea talouskasvu nojaa heihin, mutta heitä ei siitä palkita. Kiina on nostanut valtavan joukon ääriköyhyydestä, mutta suhteessa muihin nämä maalaiset ovat jääneet jälkeen. Hankalinta on kotipaikka­oikeuden puute ja siitä seuraavat vaikeudet saada asuntoa, terveydenhoitoa, sosiaaliturvaa ja lapsille koulu. Aktioita ja levottomuuksia näissä merkeissä sattuu taajaan.Kiinan johtoa hermostuttaa, että älyköt ja siirtotyöläiset löytävät toisensa. Olkoonkin, että alttiita älyköitä on vasta vähän. Piakkoin juhlitaan mahtipontisesti Kiinan kommunistisen puolueen satavuotispäivää, mutta kyllä vallanpitäjät kursseiltaan muistavat, montako perustajaa puolueella oli Shanghaissa kesällä 1921. Kolmetoista.