Mielipide

Suomeen tarvitaan kansallinen potilas- ja asiakasturvallisuuden toimija

Viimeaikaiset

Lainsäädännön,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

vanhustenhoidon toistuvat karkeat laiminlyönnit ovat herättäneet sekä kansan että poliitikot. Haittatapahtumia, palvelujen laatuongelmia ja omavalvontaan liittyviä epäkohtia on käsitelty laajasti julkisuudessa.valvonnan, omavalvonnan, henkilöstön osaamisen sekä toimijoiden laatu- ja potilasturvallisuustavoitteiden tulisi varmistaa ihmisille turvallinen hoito. Miksi laiminlyöntejä on sitten päässyt tapahtumaan?Syyllisiä on etsitty kovasti. Vaikeampaa on kuitenkin vastata siihen, miksi tällaista tapahtui.Vaaratapahtumat on tutkittava, niiden taustalla vaikuttavat juurisyyt selvitettävä ja toimintaa kehitettävä turvallisemmaksi. On myös tärkeää arvioida järjestelmällisesti riskejä.Vähemmän on keskusteltu siitä, miten kansallisesti voitaisiin vielä lisää tukea potilas- ja asiakasturvallisuustyötä.Muissa Pohjoismaissa potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseen on perustettu viranomais- ja asiantuntijaorgani­saatioita. Niiden tehtävänä on varmistaa kansallisesti yhtenäinen koordinaatio ja kehittäminen.Hankkeita on toteutettu, yhteisiä menettelytapoja on jalkautettu, ja potilasturvallisuuden tilaa arvioimalla on voitu osoittaa haittatapahtumien määrän lasku vuosien työn jälkeen. Ruotsissa näiden menettelytapojen toteutuminen on valvonnan lisäksi yhdistetty ­organisaatioiden rahoitukseen.puuttuu toimija, jonka tärkein tehtävä olisi potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rooli toimijana loppui vuonna 2014, eikä uutta viranomaistahoa ole osoitettu.Nykyinen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia vuosille 2017–2021 on hyväksytty valtioneuvostossa, mutta menettelytapojen ja ohjeistusten jalkauttamisen suunnittelu on vielä kesken.Suomen potilasturvallisuus­yhdistys on potilaiden, ammattilaisten ja asiantuntijoiden ­yhteinen foorumi, joka toimii vapaaehtoisvoimin. Yhdistys on vuosien ajan järjestänyt runsaasti koulutuksia, julkaissut erilaisia materiaaleja sekä osallistunut kansalliseen kehittämiseen.Vapaaehtoistyön lisäksi tarvitaan kuitenkin myös kansallinen taho, joka keskittyy potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseen ja varmistamiseen pohjoismaisten sisarorganisaatioiden tapaan.Suunnittelemalla ja resursoimalla viisaasti voidaan varmistaa organisaatioiden kyvykkyyttä ennakoida ja hallita riskejä omavalvonnan keinoin. Näin voidaan vähentää tilanteita, joissa vahingon jo tapahduttua ainoat jäljelle jäävät vaiht­o­ehdot ovat jälkikäteisvalvonta ja sanktiot.tarvitsee potilas- ja asiakasturvallisuusyksikön, ja sen aika on nyt. Seuraavaan hallitusohjelmaan pitää saada resurssi kansalliselle potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisen vastuutaholle.