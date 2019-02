Mielipide

Naurettavaa utopiaa!

Yllättävän

Perussuomalaisten

Entä

monia vaivaa menneen kaipuu, historian ikävä: jossain lähi­mennei­syydessä oli aika, jolloin asiat olivat paremmin.EU:sta eroamista haluavat kehottivat Britanniassa EU-kansanäänestyksen alla brittejä ”ottamaan hallinnan takaisin”. Suomessa perussuomalaiset lähtevät vaaleihin tunnuksella ”äänestä Suomi takaisin”. Muualtakin kuuluu saman­tapaisia vaatimuksia.Lauseisiin sisältyy ajatus, jonka mukaan ihmisten ja valtioiden – yrityksistähän tässä ei varmaankaan huolehdita – itsemääräämisoikeus oli ennen vanhaan nykyistä laajempi. Demokratia toimi ja tuotti kansalaisille hyvää.nykyinen johtajisto on syntynyt 1970-luvulla. Pistokokeet silloisiin uutisiin tarjoavat näytteitä sen ajan demokratiasta.Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon syntymäpäivänä vuonna 1971 HS kuvailee, mi­ten muuttoa Ruotsiin yritetään hillitä aja­malla maaseudun työttömiä etelään. Tar­jolla on vankilan kaltaisiksi kuvailtuja asuntoloita, ihmissäiliöitä rapaisissa met­siköissä. Siellä eletään erossa perheestä.Varapuheenjohtaja Juho Eerolan syntymäpäivänä vuonna 1975 HS kertoo, että Neuvostoliiton lehdet panevat suomalaisia kuriin: itänaapuria harmittaa, kun suomalaiset eivät innostu Sdp:n pää-äänenkannattajan Suomen Sosiali­demokraatin näkemyksestä, jonka mukaan Neuvostoliiton voisi ottaa mukaan Pohjoismaiden yhteistyöhön. Samassa lehdessä on haastateltu psykologia, joka tutkii työkseen suuryritysten johtaja­tarjokkaita. Hän puhuu johtajaehdokkaista ja johtajista kaiken aikaa miehinä.Varapuheenjohtaja Laura Huhtasaaren syntymäpäivänä vuonna 1979 Hesarin pääkirjoitus pohtii politiikan tilaa: ”Kertaakaan ei tällä vuosikymmenellä ole normaalisti heti vaalien jälkeen kyetty saamaan enemmistöhallitusta.” Pääkirjoitus antaa ymmärtää luonnollisena asiaintilana, että presidentin tahtohan se ratkaisee, millainen seuraava hallitus on.jos 1970-luvulla jokin puolue olisi vaatinut Suomea, jossa lehdistö voi kirjoittaa vapaasti, itänaapurin nuhteita ei pelätä ja naisilla on tie auki yritysten johtopaikoille? Sama puolue olisi hahmotellut vaikkapa vision Suomesta, jossa presidentti ei ohjaile halunsa mukaan edustuksellista demokratiaa ja työttömille on tarjolla koulutusta, tukia ja mahdollisuudet siedettävään elämään?Ja kaiken tämän päälle tulisi suvereniteetin hedelmä: erittäin korkea elintaso.Naurettavaa utopiaa!