Mielipide

Hanoin kokouksesta on saatava näkyviä tuloksia

Yhdysvaltain

Hanoin

Hanoissa

Trump

presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin toinen huipputapaaminen järjestetään Hanoissa tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina. He tapasivat Singaporessa vain kahdeksan kuukautta sitten.Kokouksen tuloksia voidaan odottaa varovaisen optimistisesti. Kuten Trump liittovaltion tilaa käsitelleessä puheessaan hiljattain totesi, Pohjois-Koreassa olleet amerikkalaiset panttivangit ovat palanneet kotiin, ydinkokeet on lopetettu eikä ohjuslaukaisuja ole tehty 15 kuukauteen. Paljon pitää kuitenkin vielä tapahtua, jotta neuvotteluissa saadaan hyvä ja kestävä ratkaisu.Chicagon yliopistolla sijaitsevan Tuomiopäivän kellon viisareita siirrettiin viime vuonna puoli minuuttia eteenpäin: tuo kello on nyt kahta vaille kaksitoista. Näin lähellä keskiyötä – ydinsodan syttymistä – oltiin viimeksi kylmän sodan kriittisimmissä vaiheissa vuonna 1953.kokouksessa keskeinen kysymys on edelleen, kuinka yhdistää Yhdysvaltain vaatimukset Pohjois-Korean ydinaseohjelman alasajosta Pohjois-Koreaan kohdistettujen YK-pakotteiden lieventämiseen. Yhdysvallat edellyttää, että Pohjois-Korea toimittaa perusteellisen selvityksen ydinaseohjelmastaan ennen kuin mitään pakotteita voidaan purkaa.Koillis-Aasian ydinaseeton vyöhyke saattaa nousta esiin Hanoissa. Nyt voitaisiin hyväksyä joitain suuntaviivoja jatkoneuvotteluille, joihin osallistuisivat myös Etelä-Korea, Japani, Kiina ja Venäjä. Neuvottelut tulisi aloittaa mahdollisimman pian Hanoin kokouksen jälkeen.Alueen ydinasevallat Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat ovat kaikki YK:n turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä. Ne voisivat tukea ydinaseetonta vyöhykettä neuvotteluissa tarkemmin sovittavalla tavalla.Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat ovat muiden vuonna 1996 laaditun kansain­välisen ydinkoekieltosopimuksen (CTBT) allekirjoittaneiden ydinasevaltioiden kanssa pidättyneet ydinkokeista, vaikka sopimus ei ole vielä tullut voimaan. Tämä pidättyvyys ei kuitenkaan korvaa varsinaisen sopimuksen laillisesti sitovia velvoitteita.Pohjois-Korea ei ole liittynyt CTBT-sopimukseen, mutta jos maa tekisi virallisen ilmoituksen vapaaehtoisesta ydinkokeista pidättymisestä, se vahvistaisi nykyistä tosi­asiallista tilannetta ja sitoisi Pohjois-Koreaa kansainväliseen järjestelmään.ilmeisesti jatketaan keskustelua siitä, miten vuosina 1950–1953 käyty, aseleposopimukseen päättynyt Korean sota voitaisiin saada viralliseen päätökseen. Tämä voisi tapahtua joko solmimalla rauhansopimus tai sodan osapuolten allekirjoittamalla julistuksella.Korean sodan päättäminen virallisesti avaisi tien Korean niemimaan ohella koko Koillis-Aasian rauhanjärjestelmän rakentamiselle. Alueella on yhä avoimia kiistakysymyksiä toisen maailmansodan ajoilta.Koillis-Aasian rauhanjärjestelmän peruspilareita olisivat – Helsingissä vuonna 1975 hyväksytyn Etyk-loppuasiakirjan tapaan – periaatteet, jotka koskisivat poliittisia ja sotilaallisia kysymyksiä, alueellista koskemattomuutta, rajojen määrittelyä, riitojen rauhanomaista ratkaisua ja sotilaallisia luottamusta lisääviä toimia osapuolten välillä.Tulevaisuuden rauhanjärjestelmään tulisi sisällyttää myös taloudellisen toiminnan periaatteet ja ihmisoikeudet – mukaan lukien liikkumavapaus, yli rajojen tapahtuva perheiden yhdistäminen, kulttuurivaihto ja lehdistönvapaus. Tämäntapaisen sopimuksen Etelä-Korea ja Pohjois-Korea neuvottelivat jo vuonna 1992, mutta se ei ole koskaan tullut voimaan.on Hanoin kokouksen alla ylistänyt Pohjois-Korean taloudellista potentiaalia. Yhdysvallat hyväksyi äskettäin YK:n turvallisuusneuvoston päätöksen, jolla lievennetään Pohjois-Korean pakotteita Koreoiden läpi kulkevaa rautatieverkostoa tutkivan projektin osalta. Toteutuessaan hanke avaisi Etelä-Koreasta suoran rautatieyhteyden Kiinan, Mongolian ja Venäjän kautta aina Atlantille saakka.Trumpin ja Kimin ensimmäisen huipputapaamisen myönteisestä ilmapiiristä huolimatta konkreettiset tulokset jäivät etenkin ydinasekysymyksessä vaatimattomiksi.Hanoin kokousta on valmisteltu huolellisesti osapuolten lukuisissa tapaamisissa. Toisen tapaamisen ­tulee johtaa todellisiin tuloksiin, tai koko lupaava prosessi valuu ­hiekkaan.