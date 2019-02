Mielipide

Perustuslakivaliokunta ajoi soten umpikujaan ilman oikeudellisia perusteita

Juha Sipilän

(kesk) hallitus antoi ensimmäisen sote-esityksensä keväällä 2017. Esityksen mukaan sote-palveluja tuottavat maakunnan liikelaitokset pitää yhtiöittää. Perusteluna oli EU-oikeuden vaatimus markkinatoimijoiden yhdenmukaisesta kohtelusta.Esitys kaatui perustuslakivaliokunnassa kesällä 2017. Valiokunnan mielestä maakuntien liikelaitosten yhtiöittämisvelvollisuus rikkoi perustuslain yhdenvertaisuusperiaatetta.Keväällä 2018 hallitus antoi uuden sote-esityksen, johon oli tehty perustuslakivaliokunnan vaatimia korjauksia. Esityksestä oli myös poistettu liikelaitosten yhtiöittämisvelvollisuus, aivan kuten perustuslakivaliokunta oli edellyttänyt.Tuoreessa lausunnossaan perustuslakivaliokunta kuitenkin linjaa, että yhtiöittämisvelvollisuuden poistaminen on ongelma, sillä EU-oikeus saattaa edellyttää liikelaitosten yhtiöittämistä.EU-oikeudellisen ongelman esiin nostaminen on sinänsä perusteltua. Erikoisen asiasta tekee se, että perustuslakivaliokunta itse vaati yhtiöittämisvelvollisuuden poistamista ja siten itse aiheutti EU-oikeudellisen ongelman.Perustuslakivaliokunta on päätynyt sote-esityksen käsittelyssä täydelliseen umpikujaan. Toisaalta se on sitä mieltä, että EU-oikeus edellyttää maakuntien liikelaitosten yhtiöittämistä, mutta toisaalta sitä mieltä, että yhtiöittäminen on Suomen perustuslain vastaista.Perustuslakivaliokunnan pitäisi käsitellä lakiesityksiä puhtaasti oikeudellisesta näkökulmasta. Oikeudellinen tarkastelu ei johda umpikujaan, vaan EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden mahdollinen ristiriita ratkeaa EU-oikeuden hyväksi.Oikeudellisesti tarkasteltuna hallituksen alkuperäinen esitys liikelaitosten yhtiöittämisvelvollisuudesta oli siis moitteeton.En ota kantaa siihen, onko sote-esitys sisällöltään hyvä vai huono. Demokratian toimivuuden kannalta pidän kuitenkin huolestuttavana, että lakien oikeudellisesta valvonnasta vastaava perustuslakivaliokunta estää lakiuudistusten toteuttamisen ilman oikeudellisia perusteita.