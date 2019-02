Mielipide

Hoitajamitoitus tuskin korjaa kaikkia ongelmia

ongelmiin löytyy harvoin yksinkertaisia ratkaisuja. Tästä huolimatta kaikki tuntuvat nyt olevan yksi­mielisiä siitä, että vanhusten tehostettuun palveluasumiseen tarvitaan lakisääteinen henkilöstö­mitoitus.Jopa moni aiemmin asiaa epäröinyt poliitikko ja asiantuntija on päätynyt tähän sen jälkeen, kun yhden Esperi Caren hoivayksikön sulkeminen oli nostattanut tuoreimman kohun vanhustenhoidosta. Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo yritti kyllä selittää jotain muuta, mutta epäonnistui viestissään ja joutui suorastaan nolatuksi.Useissa hoivakodeissa on liian vähän työntekijöitä suhteessa työmäärään. Näin on ollut jo vuosia. Jos lakiin kirjattu mitoitus, esimerkiksi 0,7 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohti, korjaa tämän, hyvä niin. Mutta tämä tuskin riittää korjaamaan kaikkia vanhustenhoidon ongelmia.päivähoidossa on lakisääteinen henkilöstömitoitus. Siitä huolimatta lapsiryhmissä ei ole ainakaan koko päivän ajan säädettyä henkilöstön vähimmäismäärää. HS on kertonut muun muassa tällä viikolla suhdelukukikkailusta päiväkodeissa. Päivähoito on myös hyvä esimerkki siitä, että minimistä voi tulla maksimi. Ryhmissä ei ole vahingossakaan liikaa työntekijöitä.Vanhusten laitoshoidossa, jota kutsutaan nykyisin ympärivuorokautiseksi tehostetuksi palveluasumiseksi, on enimmäkseen paljon hoivaa tarvitsevia ihmisiä. Hoivan tarve vaihtelee paljon, mikä pitäisi myös ottaa huomioon hoitajamitoituksessa. Jos lakisääteisestä minimistä tulee maksimi, miten tämä onnistuu?Vain pieni osa yli 75-vuotiaista päätyy laitoshoitoon. Yleisin syy ympärivuorokautiselle hoivalle on muistisairaus. Hoivakodeissa asutaan tavallisesti pari viimeistä elinvuotta.heiketessä yhä useampaa yritetään hoitaa kotona. Kotihoidossa asiakkaiden määrä on kasvanut paljon nopeammin kuin tehostetussa palveluasumisessa. Jos hoivakotien henkilöstömitoitus kirjataan lakiin, muuttuuko hoivakotipaikan saaminen entistäkin vaikeammaksi?Vanhustenhoidon suurimmat ongelmat ovat kotihoidossa. Kotihoidon tilanne on heikentynyt selvästi kymmenessä vuodessa, kun taas tehostetun palveluasumisen tilanne on pysynyt suunnilleen ennallaan eli keskimäärin heikkona. Tämä käy ilmi esimerkiksi Tukholman yliopiston johdolla tehdystä Nordcare-kyselytutkimuksesta, jossa on vertailtu vanhustenhoitoa neljässä Pohjoismaassa vuosina 2005 ja 2015.Lähihoitajille suunnatusta kyselystä kävi ilmi, että kotihoidon kuormittavuus on Suomessa selvästi korkeammalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa. Suomalaisilla on muun muassa enemmän sairauspoissaoloja. Laitoshoidon henkilöstömitoitus oli Suomessa Pohjoismaiden alhaisin. Ruotsissa ja Norjassa vuonna 2015 oli arkisin päivävuorossa 26–65 prosenttia ja iltaisin 49–60 prosenttia enemmän henkilöstöä. Asiakkaiden kritiikki, väkivalta ja sen uhka sekä seksuaalinen häirintä oli Suomessa yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa.Ruotsissa ja Norjassa on käytetty vanhusten hoivaan enemmän rahaa. Suomessa lisärahoituksen tarve on todennäköisesti satoja miljoonia euroja. Ennen kuin poliitikot alkavat kilpailla summista, kannattaisi miettiä, miten rahat on järkevää käyttää.Lisää työntekijöitä tarvitaan varmasti, mutta tarvitaan myös paljon muuta, kuten parempaa johtamista ja työhyvinvointia. Hyvissä hoivatyöpaikoissa kuunnellaan sekä työntekijöitä että asiakkaita.mielestä vanhustenhoito on yleensä ollut yksi tärkeimmistä vaaliteemoista. Jostain syystä se ei kuitenkaan ole vaalien jälkeen yltänyt politiikan asialistan kärkeen. Samoin on käynyt muillekin sosiaalipalveluille, kuten lastensuojelulle. Sosiaalialan työntekijät ihmettelevät, miksi sote-uudistuksessakin keskustelu pyörii koko ajan vain terveyspalveluiden ympärillä.Päätöksentekijöiden on todennäköisesti helpompi korjata ongelmia, joista heillä on omakohtaista kokemusta. Hyväosaiset saattavat pitää sosiaalipalveluja vain huono-osaisia koskevana asiana, minkä vuoksi ne on helppo unohtaa.Nordcare-tutkimuksessa lähihoitajilta kysyttiin, arvostavatko kuntien virkamiehet ja poliitikot heidän työtään. Vastaajista 90 prosenttia sanoi, että vähän tai ei ollenkaan.