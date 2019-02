Mielipide

minusta tulee isona, jos pääsy­kokeet eivät mene nappiin, kysyi teini­tyttö ja päätti yhtenä tiistaina lakata syömästä. Tuhat kilokaloria on kolme tuntia kunto­pyörää. Mitä enemmän lonkkaluita näkyy, sen parempi. Painoindeksi 15,3 on selkeä, kunhan lopusta saa siivottua desimaalin pois. Paljon yksin­kertaisempaa kuin poliittisen historian pääsy­koekirjat.Ihmisellä on tapana tuntea vetoa tietoon, joka on selkeää ja ymmärrettävää. Rakenteelliset murrokset, kansainvälistyminen, kulttuurin pirstaloituminen ja poliittinen polarisoituminen saavat meidät yrittämään hallita sitä, mikä on hallittavissa.Avuksi astuu teknologia. Mittaamme askeleemme, aivosähkökäyrämme, öidemme rem-vaiheet ja vaikka mikrobikasvustot vatsaontelostamme.kutsutaan nimellä quantified self, määritelty minuus. Ajatus ei uusi, vain keinot ovat aiempaa tehokkaammat.Kaikenlaisen mittaamisen kautta ihminen määrittää suhdettaan itseensä ja ympäristöönsä. Hiilijalanjälkeni on noin 7 000, omistan yli 300 kirjaa ja minulla on 1 100 Facebook-kaveria. Näppärät numerot ovat paljon yksinkertaisempaa pureskeltavaa kuin tiedustelulainsäädäntö tai se, miten sote-uudistus vaikuttaa seuraaviin sukupolviin.Myös taantumat, sodat ja yhteiskunnallinen epävarmuus heijastuvat asioihin, joita pidämme tärkeinä. Suomessa 1990-luvun alun lamassa sosiaalisen vastuuntunnon arvostus kasvoi, kun turvattomuuden tunne lisääntyi. Tapahtui ”paluumuuttoa perinteisiin arvoihin ja instituutioihin”, kirjoitettiin Sitran julkaisussa vuonna 1998. Aikaa on kulunut, mutta teksti kuulostaa tutulta.emme käsitä, miksi Yhdysvaltain presidentti laukoo päättömiä tai mitä maahanmuutosta seuraa. Populismi on yksinkertaista ja siksi niin kovin suosittua. Vaatii melkoista rohkeutta hyväksyä se, ettei maailmasta tule valmista ja varmaa, vaikka millä mittareilla arvioisi.Syvällisen ymmärtämisen sijaan on helpompaa kääntyä katsomaan sisäänpäin: Kuka minä olen? Miksi olen nälkäisenä kiukkuinen? Nouseeko verenpaine oikeasti, jos tarpeeksi hatuttaa?Todellisuus on arvaamaton ja ahdistava. On turvallista kontrolloida sitä mitä kykenee, vaikka se olisi jotain niin pientä kuin oman veren happipitoisuus. Turvallinen ei silti ole aina järkevää tai tuottavaa, saati edes tervettä.Se painoindeksillä 15 itsensä pääsy­kokeista ulos mitannut teini olin minä.