Mielipide

Vegaanisen ruoan tarjonta helsinkiläisissä ravintoloissa on osin ala-arvoista

Vegaaneiden

on vaikea löytää maistuvaa ja monipuolista ruokaa helsinkiläisistä ravintoloista. Olen syönyt 50 euron kolmen ruokalajin illallisen, missä alkuruoaksi sain vihreää salaattia ja viinietikkakastiketta, pääruoaksi paistettuja kasviksia ja jälkiruoaksi pieneksi kuutioitua melonia ja marjasorbettia. Ala-arvoista. Annokset olivat á la carte -listan annoksia, joista oli poistettu eläinperäiset tuotteet, mutta mitään ei ollut tuotu niiden tilalle.Vegaaniset ravintolat ovat usein etnisiä tai aatteelliselta pohjalta toimivia lounaspaikkoja, mättölöitä tai kaupallisia Pohjois-Afrikan ja Välimeren alueen ruokia tarjoavia paikkoja, joissa kasvisten lisäksi saa hummusta ja falafelejä. Vegaaniystävällisistä paikoista on pulaa kaikissa kategorioissa.Ennakkoilmoituksella vegaanisen annoksen voi saada. Valitettavasti siihen kaikki hyvä päättyykin. Itse annos on usein kuin läimäytys kasvoille, mikä valitettavasti kertoo ravintolan välinpitämättömyydestä asiakasta kohtaan, keittiön yksioikoisesta ja vanhakantaisesta ajattelusta, pelosta astua tuntemattomaan ja henkilökunnan haluttomuudesta kehittää itseään ammattilaisena.Vegaaninen ruoka sopii maitoproteiiniallergikoille ja niille, jotka eivät voi syödä kananmunaa. Vegaanien määrä kasvaa.Kasvissyöjistä ei välttämättä tiedä, syövätkö he kalaa, kananmunia tai maitoa. Moni syö juustoja ja maitotuotteita, mutta eivät kaikki.Intohimoiselle kokille vegaaninen ruoka antaa mahdollisuuden sukeltaa uusien raaka-aineiden pariin ja haastetta koostaa maukkaita ja ravitsevia annoksia ilman eläinperäisiä raaka- aineita. Kasvisten, juuresten ja vihannesten lisäksi vegaanit syövät papuja, linssejä, viljoja, pähkinöitä ja siemeniä sekä tietenkin seitania, tempeä ja tofua. Kotikeittiössä hyvän seitanin tekeminen on aikaa vievää, ravintolakeittiössä se valmistuu siinä kuin muutkin ruoat.Tofu itsessään on tylsä, ja rapean maukkaan tofun paistaminen on taitolaji. Viime aikoina nousussa on ollut paneroitu tofu, mistä uusien perunoiden kanssa kesällä saa maukkaan kalaisan oloisen aterian esimerkiksi sitruunalla ja tillillä maustettuna. Pehmeä tofu soveltuu hyvin erilaisiin pursotettaviin kreemeihin.Kasviksista ja pavuista saa tehtyä lukuisia erilaisia palloja, pullia ja pihvejä, parhaimmillaan myös kiinteitä sellaisia, joita voi pujottaa vartaaseen. Papujen lisäksi sidosaineena toimi hyvin kikhernejauho.Maukkauden takana on usein taidokas, monipuolinen ja riittävä maustaminen sekä suolan, hapon ja makeuden tasapaino. Yksi tavallisimmista kompastuskivistä on liian niukkakätinen laadukkaan kasviöljyn käyttö. Maun lisäksi mehevyys ja hyvä rakenne edellyttävät riittävää rasvan käyttöä.