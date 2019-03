Mielipide

Sote-vääntöä

vuotta sitten satuin osallistumaan illalliselle Brasilian entisen presidentin kanssa. Hän oli kiin­nostunut suomalaisista julkisista palveluista ja kysäisi, miten hyvin terveydenhuolto toimii.Seurueemme jakaantui asiassa. Osan mielestä verovaroille saa vastineeksi korkeatasoista hoitoa, osa taas oli suorastaan närkästynyt väitteestä ja puhui hoitoon pääsyn vaikeudesta. Asiaa selvitellessä kävi ilmi, että palveluihin tyytyväiset olivat työterveyshuollon asiakkaita, jälkimmäiset taas pohjasivat näkemyksensä ja omat kokemuksensa julkiseen perusterveydenhoitoon.hämmentänyt keskustelu on muistunut mieleeni nyt alkuvuodesta.Suomalaisten mielestä selvästi tärkein teema eduskuntavaaleissa on terveydenhuolto. Enemmistö eli 55 prosenttia kiinnittää siihen huomiota tehdessään päätöksiä äänestämisestä (HS 7.2.).Sikäli kun terveydenhuollolla tarkoitetaan sote-uudistusta, aihe on todellakin ollut esillä. Keskustelu pyörii kuitenkin etäisten hallinnollisten himmeleiden, maakuntien ja valinnanvapausmallin ympärillä. Tärkein syy sote-uudistukseen – ihmisten pääseminen hoitoon – tuntuu usein hautautuvan poliittisten valtakamppailujen alle. Moni kansalainen lienee pudonnut kärryiltä aikaa sitten.Terveydenhuolto ei ole antanut aihetta samanlaiseen kriisipuheeseen kuin vanhustenhuolto. Suomalaiset ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tilastojen mukaan keskimäärin varsin tyytyväisiä terveyskeskusten palveluihin. Lääkäriaikojen saatavuus sekä lääkärien ja hoitajien vaihtuvuus ovat silti edelleen ongelmia.seuratessa mielessä käy, missä määrin julkiseen keskusteluun vaikuttavat suomalaisten erilaiset todellisuudet terveydenhuollossa. Olisiko keskustelu erilaista ja ymmärrettävämpää, jos päättäjät ja toimittajat käyttäisivät useammin itse julkisen perusterveydenhuollon palveluita? Jos he joutuisivat välillä jonottamaan lääkäriin pääsyä kaksi kuukautta astmalääkkeiden takia tai odottamaan tunteja kipeänä terveyskeskuksessa?Terveydenhuollon keskeiseen eri­arvoistavaan tekijään – eroon työterveyshuollon ja julkisen perusterveydenhuollon välillä sote-uudistus ei suoraan puutu. Työterveyshuolto on pitkälti rajattu ulkopuolelle. Sote-uudistus vaikuttaa nyt olevan henkitoreissaan. Suomalaisten mielipiteiden perusteella terveydenhuollon voisi odottaa joka tapauksessa näkyvän selvästi vaalikeskusteluissa.