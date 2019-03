Mielipide

Lääkkeiden rahoitus on jäänyt ajastaan jälkeen

Potilaat,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sekä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lääkkeiden

terveydenhuollon ammattilaiset ja lääketeollisuus haluavat uudet lääkkeet nopeasti käyttöön. Yhteiskunnan tehtävä on samalla taata potilaiden yhden­vertaisuus ja estää lääkemenojen hallitsematon kasvu. Nämä tavoitteet eivät toteudu nykyisen rahoitusjärjestelmämme kankeuden vuoksi.Suomeen luotiin 1960-luvulla edistyksellinen lääkekorvausjärjestelmä osana lakisääteistä sairaus­vakuutusta. Tavoitteena oli antaa potilaalle taloudellista turvaa ja mahdollistaa merkittävien kansansairauksien lääkehoito tulotasosta riippumatta. Järjestelmä on täyttänyt tämän tehtävänsä. Viidessä­kymmenessä vuodessa lääkkeiden määrä on kuitenkin monikymmenkertaistunut ja lääkkeen määritelmä on muuttunut. Käytännössä mitään sairautta ei hoideta enää samoin periaattein kuin lain tullessa voimaan.Uuden lääkkeen myyntilupa ja hinnan hyväksyntä irrotettiin toisistaan Eta-sopimuksen yhteydessä vuonna 1994. Prosessien erottamisen vuoksi lääkkeen markkinoille tulon ja korvattavuuspäätösten välillä voi kulua pitkä aika.Sairausvakuutuksesta korvataan yhä apteekista saatavat sairauden hoitoon määrätyt lääkkeet, niin kutsutut avohoidon lääkkeet. Edellytyksenä on, että myyjä on hakenut ja lääkkeiden hintalautakunta vahvistanut lääkkeelle korvattavuuden ja kohtuullisen hinnan potilaan sairautta vastaavassa hoidossa, jossa lääketieteellinen hyöty on osoitettu.Diagnostiikka on kuitenkin jo niin kehittynyttä, että sairaudet voidaan jakaa yhä tarkemmin alatyyppeihin, joista osa voi olla hyvin harvinaisia. Näin ollen lääke voi osoittautua toimivaksi vain muutamalle prosentille tietyn diagnoosin saaneista ja olla muille jopa haitallinen. Tästä seuraa ongelmia erityisesti uusien syöpälääkkeiden korvattavuudessa.Esimerkiksi lääke, joka kohdistuu tiettyyn geenimuutokseen ja auttaa useassa eri syövässä, saattaa olla korvattava vain sellaisissa syövissä, joihin kliiniset tutkimukset pohjautuvat. Yksittäinen potilas voi siten jäädä väliinputoajaksi. Lääkekorvausjärjestelmän tulisi siis huomioida lääkehoidon yksilöllisyys ja harvinaiset sairaudet paremmin.kuin avohoidon lääkkeet, terveydenhuollon yksiköissä annettavat lääkkeet jäävät valtakunnallisen hintasäätelyn ulkopuolelle. Niiden käyttöönotto perustuu eri toimijoiden tuottamiin arvioihin ja sairaaloiden hankintamenettelyihin.Lääkehankintojen hajautuneisuus ja sitovien valtakunnallisten päätösten puute estävät todelliset hintaneuvottelut sekä heikentävät mahdollisuuksia hyötyä keskittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi ne asettavat maksajat ja potilaat alueellisesti eri­arvoiseen asemaan, sillä sairaalalääkkeet voivat olla erihintaisia ja tulla käyttöön eriaikaisesti maan eri osissa.avo- että sairaalahoidon lääkkeet rahoitetaan verovaroista, mutta kustannukset kierrätetään kahden kanavan kautta: sairaalalääkkeistä laskutetaan potilaan koti­kuntaa, mutta avohoidon lääkekorvauksista vastaa Kela. Järjestelmä on byrokraattinen ja sekava. Lisäksi se mahdollistaa taloudellisen laskelmoinnin, vaikka hoitopäätöksen tulisi perustua potilaan parhaaseen ja lääketieteellisiin perusteisiin.Lääkkeet muodostavat 15 prosenttia terveydenhuollon menoista. Osuus kasvaa, ja yksittäisen potilaan lääkehoito voi maksaa vuodessa jopa satojatuhansia euroja.Hintojen nousua on selitetty lääkekehittelyn kalleudella, mutta todellisuus on mutkikkaampi. Hintaan vaikuttavat myös teollisuuden tuotto-odotukset, markkinointikulut ja pyrkimys kattaa epäonnistuneet hankkeet markkinoille päässeiden lääkkeiden tuotoilla.Uuden lääkkeen hoidollinen arvo on usein epävarmaa. Siksi olisi kohtuullista, että yritykset ja yhteiskunta jakaisivat lääkkeen käyttöönoton lääketieteellistä ja taloudellista riskiä. Monissa EU-maissa käytetään laajasti riskinjakomalleja, mutta Suomen nykyinen järjestelmä mahdollistaa tällaiset vain pieneltä osin.kustannuksia tulee arvioida osana terveydenhuollon kokonaiskustannuksia. Rahoitusjärjestelmän tulee edistää järkevää ja vaikuttavaa lääkehoitoa.Lääkehuoltoa tulee kehittää kokonaisuutena, jossa myös lääkkeiden hankintaan ja saatavuuteen luodaan uusia ratkaisuja. Järjestelmän uudistaminen tulisi sisällyttää sote-uudistuksen ensimmäiseen vaiheeseen. Siksi valmistelu pitäisi aloittaa nyt.