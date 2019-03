Mielipide

Nuorten ilmastohuoli ei ole suloista eikä osa teinin kasvuprosessia, joten mitä jos kuuntelisimme?

nykynuoret ovat fiksuja! Olen kuullut ilahtuneen taivastelun viime aikoina monesti. Olen kuullut ja lukenut myös, kuinka nuoret ovat aina olleet idealisteja, ehdottomia muutoksenhalussaan ja tasaantuneet iän myötä. Olen kahlannut läpi keskusteluja, joissa keski-ikäiset ovat arvioineet nuorten ahdistuksen huonoksi alustaksi muutokselle, koska aikuiset itse kaipaavat enemmän toivoa kuin syyllistämistä. On ollut myös kommentteja, joissa on epäilty vanhempien pakkosyöttävän ajatuksiaan lapsille, koska miten ne nyt muuten isoista asioista huolehtisivat.Kyse on tietenkin ilmastonmuutoksesta. Aiheesta, josta keskustelevat meidän aikuisten seassa myös nuoret. Nuorten ilmastoahdistuksesta ja -aktivismista on tullut maailmanlaajuinen ilmiö.tuntuu tulevan yllätyksenä se, että nuoret ovat fiksuja. Joillekin jopa se, että lapset ajattelevat suuria ja pieniä asioita aktiivisesti ihan itse. Me aikuiset pohdimme mielellämme, olimmeko itse nuorena yhtä fiksuja ja mikä meille oli muinoin samanlainen sukupolvikokemus kuin nykynuorille ilmastotaistelu.Mitä jos lakkaisimme kertomasta nuorille itsestämme ja menneisyydestä? Sen sijaan voisimme kuunnella heitä ja heidän ajatuksiaan nykyhetkestä sekä tulevaisuudesta. Nuorten ilmastohuoli ei ole suloista tai osa teineille tyypillistä kasvuprosessia, vaan sen ja aktivismin kimmokkeena on aito ahdistus.Nuoret ovat olleet fiksuja aina, mutta tässä ajassa meillä on paremmat mahdollisuudet kuin koskaan kuulla ja kuunnella heitä.13–15-vuotiailta suomalaisilta kysyttiin tärkeimpiä asioita tulevalla hallituskaudella, kolmen kärjessä olivat ilmaston- ja ympäristönsuojelun edistäminen, koulujen ja koulutuksen kehittäminen sekä köyhyyden poistaminen Suomesta. Sanomalehtien liiton joulu–tammikuussa teettämässä kyselytutkimuksessa selvitettiin nuorten halua ja kykyä vaikuttaa. Vastaajista lähes 90 prosenttia piti tär­keänä, että päättäjät kuuntelevat nuoria. Puolelle yläkouluikäisistä oli tärkeää päästä itse vaikuttamaan globaaleihin ja Suomea koskeviin asioihin, mutta vain noin joka kymmenes koki, että nuorten näkemyksiä kuullaan niissä hyvin.Tänään lauantaina 500 nuorta tulee Finlandia-taloon ilmastokokoukseen. 15–28-vuotiaiden jäsenten luotsaaman Nuorten Agenda 2030 -ryhmän järjestämä kokous linjaa, mitä ilmastotekoja Suomessa tulee tehdä alkaen nyt.Ollaan kuulolla.