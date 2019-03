Mielipide

Järkyttävän moni liikuntaa harrastava lapsi on kokenut kiusaamista

viime aikoina keskustellut paljon – myös julkisuudessa – lasten ja nuorten harrastamisesta ja valmentamisesta sekä liikunnan harrastamisen piirissä tapahtuvasta epäasiallisesta käytöksestä.Olen puolustanut tiukasti lasten ja nuorten oikeutta saada harrastaa kannustavassa ja turvallisessa ympäristössä ja penännyt valmentajilta sekä seuroilta parempaa ja inhimillisempää vastuunkantoa. Nyt näyttää siltä, että kriittisille puheenvuoroilleni on tutkitustikin katetta.Tuoreen Nuorisotutkimus­seuran tutkimuksen mukaan jopa yli 30 prosenttia lapsista ja nuorista on kokenut kiusaamista, syrjintää tai epäasiallista käytöstä liikuntaharrastusten parissa. Kiusaaminen on yleisempää joukkuelajeissa kuin yksilölajien piirissä.Pojat kokevat kiusaamista tyttöjä enemmän. Etnisiin ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista nuorista lähes joka toinen on kokenut harrastaessaan epäasiallista kohtelua ja muun sukupuolisista nuorista peräti 70 prosenttia ilmoittaa kokeneensa kiusaamista.Luvut ovat järkyttävän suuria. Tilannetta ei voi mitenkään hyväksyä, vaan keskusteluista on siirryttävä nopeasti käytännön toimiin.Lapsena ja nuorena koetulla kiusaamisella tai syrjinnällä voi olla kauaskantoisia seurauksia. Kevyimmillään kiusaaminen vähentää intoa harrastaa tai liikkua. Pahimmillaan kiusaaminen tuhoaa lapsen tai nuoren henkisen terveyden ja jopa tulevaisuuden.Epäasialliseen käytökseen on siis puututtava sekä kentillä että kenttien laidoilla, olipa kyse lapsista, valmentajista tai vanhemmista.Vaaditaan valmentajilta myönteisempää vuorovaikuttamista sekä seuroilta parempaa valmennuskulttuuria. Seurojen on myös opetettava lasten ja nuorten ­parissa toimiville valmentajille parempia pedagogisia taitoja sekä yksilön huomioimista ja tukemista. Ennen kaikkea suojellaan lapsiamme ja nuoriamme paremmin.Harrastusten pääasiallinen tarkoitus on tuottaa lapsille ja nuorille iloa, riemua ja nau­tintoa eikä ylläpitää syrjiviä rakenteita tai edistää niiden muodostumista. Elämän kolhuista oppii ihan tarpeeksi myöhemminkin.