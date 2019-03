Mielipide

Vainajan sähköpostitilin sulkeminen on tehty vaikeaksi

joku neuvoa, miten saisin viime syksynä kuolleen äitini sähköpostitilin suljettua? Olen lähettänyt Googlen sivujen kautta kolme kertaa pyynnön sulkea äitini sähköposti.Olen myös lähettänyt sinne valokuvat kuolintodistuksesta, virkatodistuksesta, perukirjasta, passista ja jopa valokuvan hautajaisista.Sain kolmannen kerran Googlelta viestin, jossa kerrottiin, että pyyntöni on tutkittu, mutta äitini tiliä ei voi sulkea. Yhtiö perusteli kantaansa muun ­muassa sillä, että lähetettyjen asiakirjojen aitoutta saati yhteyttäni käyttäjään ei ole voitu vahvistaa.En saa äitini sähköpostia auki, kun en tiedä salasanaa, enkä tiedä yhtään, mitä siellä on. Olen lähettänyt Googlelle omat tietoni ja minulla on oma Google-tili, joten luulisi – kun Google kuitenkin meistä kaiken tietää –, että siellä tiedetään, että olen äitini tytär.Loppujen lopuksi on ihan ­yksi lysti, onko äitini sähköposti auki maailman tappiin asti. ­Tutut tietävät tilanteen, mutta kaiken maailman mainostajat ja huijarit voivat täyttää äitini tiliä ja pilveä ihan miten paljon ­tahansa. Kuvittelen, että kaikille olisi parempi, ettei turhia tilejä olisi auki.