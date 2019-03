Mielipide

Käykö taksitolpalle kuin puhelinkioskille?

Tuttuni

Taksilain

Menikö

Taksimatkojen

Palvelujen

jakoi muutama päivä sitten ikävän kaupunki­kokemuksen. Tolpalta napattu taksi yritti periä ylihintaa. Kuskilla ei ollut esittää taksilupaa tai kuljettajakorttia. Kun asiakas halusi pois kyydistä, kuljettaja lukitsi takaovet. Tilanne laukesi vasta, kun kyydittävä uhkasi soittaa poliisille.Kertomus kuulostaa hurjalta, mutta tapauksena se ei ole ainutkertainen. Heinäkuussa toteutettu lainmuutos on tuonut Suomenkin taksiliikenteeseen aivan uutta jännitystä. Epämieluisat kokemukset liittyvät ennen muuta niin sanottuihin villeihin takseihin. Turvallisen tasalaadun sijaan tarjolla tuntuu olevan nyt pirssikyytiä joka lähtöön.muutos vapautti kertarysäyksellä alan vanhasta säätelystä. Nyt hinnoittelu on vapaata, päivystys- ja asemapaikkavelvoitteista luovuttiin, eikä yrityksen autojen määrääkään enää rajoiteta. Taksilupien määrä on kasvanut kesän jälkeen yli 2 700:lla. Rajuinta kasvu on suurissa kaupungeissa.Silmämääräisestikin arvioituna takseja on Helsingissä selvästi enemmän liikenteessä. Autokannan kirjo on lisääntynyt, ja eritoten moni maahanmuuttaja näyttäisi saaneen uusia työtilaisuuksia.Maaseudulla taksien saatavuus on yhä heikompaa, kun päivystyspakkoa ei ole. Moni autoilija onkin siirtynyt leivän perässä kyliltä keskuskaupunkien vilkkaille tolpille.Kelan maksamaa taksikyytiä tarvitseville uudistus merkitsi palvelutason romahdusta, kun Kelan uudet pelisäännöt romuttivat sairaalareissujen sujuvat käytännöt. Paikoin taksiyrittäjät ovat olleet avoimessa kapinassa kilpailutuksen voittaneita tilauskeskuksia vastaan.Moni saattaa tämän keskellä pohtia, muuttuuko Suomi liian nopeasti – ja mihin suuntaan.taksiuudistus sitten ihan poskelleen? Luottiko hallitus tässäkin asiassa liikaa markkinoiden vapauttamisen autuuteen?On vielä varhaista tehdä lopullisia johtopäätöksiä, mutta ainakaan ihan kitkatta ei normienpurun jälkeiseen aikaan ole siirrytty.Pääkaupunkiseudulla satunnainenkin taksin tarvitsija törmää väistämättä siihen, että tututkin maamerkit – Eduskuntatalosta Kansallisoopperaan – voivat olla kuskille up­po-outoja. Asiakkaan osa on turhan usein opastaa oikeaan suuntaan.Suomella ei taksissa aina enää pärjää. Kaikkia kehitys ei miellytä, mutta pääkaupunkiseudun palvelukohtaamisissa englanti on tuttu käyttökieli jo vuosien ajalta.Kun Traficom ja Verohallinto tekivät helmikuun alussa valvonta­iskun Helsingin taksiasemille, puutteita havaittiin kahdessa taksissa kolmesta. Liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat olivat kunnossa, mutta nimi-, lupa- ja hintatiedot puuttuivat kymmenistä autoista. Umpisurkea tilanne ei kuitenkaan ollut.Ryöstöhinnoittelu ei liene kovin yleistä. Siitäkin on toki kerrottu.hinnat eivät ole uudistuksen ansiosta laskeneet. Tilastokeskuksen mukaan kyyti kallistui loppuvuonna 2018 niin, että joulukuussa taksimatka maksoi keskimäärin yli neljä prosenttia enemmän kuin kesäkuussa.Tosielämässä hinnat ovat kehittyneet moneen suuntaan, kun yhtä oikeaa taksaa ei enää ole. Siinä missä keskustan asemalta huolettomasti valitun reissun loppusumma saattaa järkyttää, voi hintatietoinen kyytisovellusten käyttäjä säästää jopa kymppejä.Suuret, vakiintuneet tilauskeskukset eivät välttämättä ole halvimpia, mutta niiden tarjonta lienee lähimpänä vanhaa, meille tuttua kokemusmaailmaa. Toisaalta uudempikin kyytipalvelu voi tarjota asiallista, kohtuuhintaista palvelua. Parhaat sovellukset määrittävät hinnan etukäteen, eikä kotiportilla tarvitse pelätä ikäviä yllätyksiä.digitalisaatio kohtelee harvoin kansalaisia tasa-arvoisesti. Parjattu taksireformi toi paljon uusia työpaikkoja ja yrittäjyyttä. Tarjonta kasvoi siellä, missä on kysyntääkin kylliksi.Asiakas on voittaja, kunhan malttaa pysyä kaukana taksitolpan hämmentävästä sumasta. Kun on kyydin tarve, on viisaampaa kipaista kulman taakse ja tilata auto juuri siltä yhtiöltä, jonka palvelukykyyn on oppinut luottamaan.Digitaidoton on tässä pelissä jokseenkin kädetön, ja vähänkin syrjempänä asuva ihan pinteessä.Tätä menoa taksitolpan osana on pian puhelinkioskin kohtalo – jäädä muistumaksi menneestä ajasta.