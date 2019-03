Mielipide

Katosimme karkkimaahan

Hyllyn

Me suomalaiset

Ote

päällä minusta seitsemän metriä etelään on suffelipussi, joka on juuri avattu. Tunnistan suklaan viettelevän hajun.Nyt joku kävelee pussin luo. Kuulen, kuinka pussi rapisee.Minusta kymmenen metriä luoteeseen on purkillinen Kouvolan lakritsia. 50 metriä pohjoiseen on kaksi Fazerin sinistä suklaalevyä. 50 metriä luoteeseen on jokin eksoottinen suklaakonvehtirasia.Luulen, että hyllyn päällä 80 metriä luoteeseen on myös jotain, koska yleensä siellä on aina. Sama juttu 60 metriä kaakkoon.Minun tehtäväni on yrittää unohtaa nuo makeiset ja keskittyä tämän kirjoittamiseen.syömme eniten makeisia Euroopassa. Kulutus on lisääntynyt koko ajan. Nyt niitä menee keskimäärin jo yli 14 kiloa vuodessa.Toisaalta me suomalaiset syömme vähiten sokeria Euroopassa. Esimerkiksi suomalainen pulla luokiteltaisiin etelämpänä leiväksi. Emme siis ole erityisesti makean perään.Mutta karkki meille kelpaa. Hintakaan ei haittaa, kun Euroopan komissio ja eduskunta ovat iskeneet viisaat päänsä yhteen ja lopettaneet makeisveron.Makeisia on tarjolla kaikkialla. Karkki on tuliainen, välipala ja kokouksen pikku herkku. Jos työporukka pääsee tavoitteeseensa, se saa palkinnoksi karkkia. Marketeissa makeisosasto on kohta suurin.Aikuisten karkkikulttuuri on syntynyt huomaamatta. Meistä aikuisista on tullut lapsia.Ja jos meistä aikuisista on tullut lapsia, mitä meidän lapsistamme on tullut?Heistä on tullut sokerihiiriä.kasvattajan päiväkirjasta:Lapselle on tehty ruokaa ja annos on asetettu lautaselle. Se on herkullinen, terveellinen ja ravitseva. Ruokaympyrän kaikki lohkot ovat lautasella tarjolla juuri niin kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos meitä neuvoo.Mutta lapsi ei syö.Paikalla on sukulainen. Hän haluaa auttaa. Hän sanoo lapselle: ”Syöpäs nyt reippaasti lautanen tyhjäksi, niin saat sitten jälkiruuaksi herkkuja.”Nuo kehittymättömät aivot raksuttavat. Ilmeisesti herkut on jotain erityisen arvostettua, hän ajattelee. Hän tietää saavansa herkut, söi ruuan tai ei.Ja kehittymättä aivot jäävätkin, samoin lihakset, luut ja muut elimet. Ylipaino kyllä kehittyy. Ja hammaspeikot.Lapsi ei syö ruokaansa.Kohta saa karkkia.